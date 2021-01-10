كورونا يخطف حياة فنان جديد

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لها - توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان القدير هادي الجيار عن عمر ناهز 71 عاماً، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن وفاة الجيار، بعد صراع مع المرض بمستشفى الهرم. حيث تم حجزه فيه خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث كان يعاني من مضاعفات كبيرة استوجبت دخوله غرفة الرعاية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

وكشف زكي، عن موعد ومكان دفن الفنان الراحل، مؤكداً أن الجثمان سيخرج من مستشفى الهرم في الساعة العاشرة صباح اليوم ، وسيتم دفنه بمقابر العائلة بأكتوبر.

يذكر أن الفنان الكبير كان قد تعاقد مؤخراً على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.