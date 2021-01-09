مايا دياب تتعرض لموقف محرج

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تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لموقف محرج، خلال كواليس تصويرها لفيديو كليب أغنيتها الجديدة "دوب"، والتي طرحتها عبر موقع "يوتيوب".

ونشرت مايا دياب الفيديو، على صفحتها الخاصة، عبر حسابها على موقع "انستغرام"، وعلقت عليه قائله "ألم تشاهد فيديو كليب (دوب) حتى الآن؟ إليكم بعض اللحظات المضحكة "خلفها".

وظهرت دياب خلال الفيديو وهي ترتدي فستان أبيض، وشبك برأسها الوشاح حتى كادت أن تسقط على الأرض بعد فقدان توازنها.

ومن أشهر أغاني الفنانة اللبنانية مايا دياب "طول بالك" و"حبيبي" و"شكلك ما بتعرف"، كما خاضت تجربة التمثيل أكثر من مرة، أشهرهم فيلم "أسد وأربع قطط" والذي تعاونت من خلاله مع هاني رمزي.