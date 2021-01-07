إصابة نجم لبناني بفيروس كورونا

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علم موقع “بصراحة” ان الفنان ناجي اسطا أجرى فحص كورونا حيث أتت النتيجة إيجابية وبهذا يكون النجم اللبناني قد انضم الى مجموعة من الفنانين والاعلاميين الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا.



ومن أبرز الأسماء التي أُصيبت في الساعات الماضية: من الاعلاميين في قناة LBCI يزبك وهبي، مالك الشريف وريمي درباس. الاعلامية في قناة OTV داليا داغر إصابتها بكورونا. الاعلامي في اذاعة فايم اف ام فيني رومي عن إصابته بالوباء. الفنانين أنور نور وألين لحود.

نذكر أن مقدم برنامج “لهون وبس” هشام حداد وزوجته والاعلامي جو معلوف وسيرح زرقا سبق وأعلنوا قبل أيام إصابتهم بالفيروس.