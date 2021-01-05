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حفل ربيع جميل "آخر سهرة قبل الاقفال التام" يُشعل الإنترنت... إعتراضات وبيان من مكتبه الاعلامي

5
JANUARY
2021
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شنّ روّاد الإنترنت حملة هجومٍ شرسةٍ على الفنان ربيع جميل على خلفيّة الإعلان الخاص بحفله الّذي كان من المقرّر إحياءه مساء اليوم الثلاثاء في ضبيه قبل الإقفال التام الذي في لبنان بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

 

بدوره، أصدر الفنان ربيع الجميل بياناً صحفياً جاء فيه "أثار حفل الفنان ربيع الجميل ضجة كبيرة إذ رافقته حملة ممنهجة من بعض صفحات الصحافة الصفراء التي شنت هجوماً على الفنان بقلة حرفية وموضوعية واضحة. كان سيقام الحفل في مكان يُتخذ فيه أقصى درجات الوقاية ويلتزم الإجراءات من غير مخالفة اي من القرارات الرسمية الصادرة مع التعويل على وعي بعض محبي السهر".

 

وأضاف البيان: "يعتبر الفنان ربيع الجميل أن بعض المتضررين من نجاحه على حساب فشلهم قرروا شن حملة فارغة وجل ما فيها اتهامات باطلة وكراهية وهجوم لا مبرر له، بخاصة ان الإجراءات غير مخالفة بإقامة الحفل ولا الحضور اليه قسري".

 

وفي الساعات الماضية، عاد وحذف ربيع جميل إعلان حفله، وأعلن الملهى الليلي إلغاء الحفل لحين انتهاء الاقفال التام في لبنان.

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