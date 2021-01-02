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ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب انتشار كورونا في حفله ليلة رأس السنة؟

2
JANUARY
2021
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انتشرت مساء الجمعة أنباء كالنار في الهشيم، تتحدث عن تغريم النجم عاصي الحلاني مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 36.5 ألف دولار أمريكي، وسحب منه رخصة مزاولة المهنة، فضلا عن فرض عقوبة على الفندق الذي أقيم فيه الحفل وإلزامه بدفع تعويض مادي.

 وتحدثت تلك الأنباء عن الطلب من حاضري حفل النجم عاصي الحلاني حجر أنفسهم بعدما تبين ثبوث 25 حالة إيجابية من فيروس كورونا بينهم.

 ووسط هذه الضجة نفى ماجد الحلاني، مدير أعمال عاصي الحلاني، في اتصال مع موقع "فوشيا" هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، متسائلا كيف يمكن ثبوت 25 إصابة كورونا، وانتشار الخبر منذ الجمعة، ولم يتم الإعلان عن ذلك رسميا من قبل وزارة الصحة، مضيفًا بأن الأمر منتشر منذ يوم أمس فكيف يمكن للحاضرين الخضوع لفحوصات الـpcr وظهور النتائج بهذه السرعة القياسية؟

وأكد ماجد الحلاني أن عاصي قد التزم بكل الإجراءات الاحترازية المفروضة من أجل الوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه بدأ بوصلته الغنائية عند الساعة الثانية إلّا ربع فجرا واستمر لغاية الساعة الثالثة فجرا وهو الوقت الذي حدد رسميا لانتهاء الاحتفالات ليلة رأس السنة.

وأضاف مدير أعمال عاصي الحلاني أن النجم اللبناني أصر على وضع أفراد فرقته الموسيقية الكمامة طيلة الحفل، فضلا عن أنه أدى وصلته الغنائية على المسرح بعيدا عن الحضور، ولو سلمنا جدلا أنه لم يكن هناك احترام لمعايير الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي أو تطبيق إجراء منع الرقص فهذا الأمر ليس من مسؤولية النجم عاصي الحلاني بل مسؤولية الفندق وأمنه، ومنظمي الحفل.

كما نفى ماجد الحلاني خبر تغريم عاصي الحلاني، مؤكدًا أنه لم يتواصل مع عاصي في هذا الأمر، مستغربا زج اسمه بهذه الشائعة، علما بأنه لم يكن الفنان الوحيد الذي شارك في وداع سنة 2021 في فندق الهيلتون، مشيرًا إلى أن مسرب هذه الأخبار المغرضة هدفه الاصطياد في المياه العكرة وإثارة البلبلة على الساحة الفنية.

وختم بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسربي هذه الأخبار الكاذبة وسيتم مقاضاتهم كونهم ساهموا بنشر أخبار مسيئة بحق النجم عاصي الحلاني.

 

موقع فوشيا

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