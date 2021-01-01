توقعات ماغي فرح تحمل أحداثا ومفاجآت .. ماذا ينتظرك!؟

A + A -

أطلقت عالمة الفلك اللبنانية ماغي فرح توقعاتها للأبراج لعام 2021 على الصعيد المهني والعاطفي، عبر قناتها على “يوتيوب”، مشيرة إلى أن هناك أحداثاً ومفاجآت تنتظر هذه الأبراج.

برج الحمل

مواليد برج الحمل الأكثر حظاً عام 2021، وسيحالفهم الحظ ويدفعهم إلى القيام ببعض الأعمال الجيدة لقلب صفحة والتوصل إلى إنجازات بفضل مخيّلة غنية تؤدي بهم إلى خيارات جديدة.

صداقات وانفتاحات نحو مجتمعات وقدرات يحصل عليها الحمل واستثمارات كالبدء بمشروع أو عمل جديد لم يخضه سابقاً، والمطلوب من مولود الحمل العمل المتكتّم حتى يتمكّن من تأدية أعماله.

سيكون عام التغيير والنهوض والانقلاب على أوضاع سيئة عانى منها، كما أنه عام المبادرات والمفاجآت.

عاطفياً، سيكون عام الجاذبية التي يمارسها في كل المجالات مع الكاريزما التي يتمتّع بها، ومن الممكن ولادة حب كبير خلال فصل الربيع.

قد يخاصمه الحب خلال الخريف ولكن حينها سينتهي عام 2021 بالأفراح ويشعر أنه عام من النعم الفلكية التي تعيد البسمة إلى وجهه.

2021 عام الأسفار والفرص الكثيرة ويطلّ على عروض مميزة ونشاطات غير تقليدية.

تتحسّن صحة مواليد برج الحمل عام 2021 بعد معاناة في العام الماضي من بعض التراجع، أما الحياة العائلية فتمرّ ببعض الانفعالات.

برج الثور

هناك ارتباطات جديدة وأخرى سوف يتخلى عنها الثور لأنها لم تعد تنفعه، وهذا العام هو مواجهة الواقع وعدم التجاهل.

سوف يقلب صفحة من حياته وينطلق نحو آفاق مختلفة جداً تستدعي الجرأة، والشجاعة، ورسم طريق مغايرة جداً للتي عرفها حتى الآن، ليطلّ على فترة جديدة.

من الممكن أن يغيّر الثور عمله أو التزاماته خلال النصف الأول من العام ويصل إلى فصل الخريف مع احتمالات أخرى أكثر تشويقاً له.

يشكل شهر مايو انطلاقة جديدة له حتى شهر يوليو، وهذه الفترة فرصة مهمة لبرج الثور حتى ينتقل إلى ارتباط مهم ويبدأ بعمل جديد أو يترك بلاده وموقعه.

ستكون هذه الفترة حاسمة في حياة الثور، ثم يحمل شهر سبتمبر جهوداً قام بها وهناك أوضاع مادية ومتغيرات عائلية بين شهري أغسطس وديسمبر.

إذا بدأ العام بحدث طارئ يقلب بعض الموازين فإن شهر مارس يلطّف الأجواء ويجعل مواليد برج الثور يتعافون من أمور ماضية.

هناك بداية قصة حب طويلة خلال شهر مارس، إذ يحمل لقاء مهماً تخيّم عليه الرومانسية، والفترة الاستثنائية على الصعيد العاطفي تقع خلال شهر مايو الذي يحمل الحب الحقيقي.

أما خلال شهر أغسطس فهناك موعد مميّز بالإضافة إلى التعرّف الى أشخاص يمكن أن يؤدّوا دوراً جيداً في حياته.

عام 2021 يتعلّق فيه النجاح بقدرة الثورعلى الانفتاح نحو أفكار جديدة والانفصال عن الماضي، بالإضافة إلى تحقيق مشروع ابتداءً من فصل الصيف ويفرح بالنتائج آخر العام.

برج الجوزاء





ستكون الأشهر الثلاثة الأولى زاخرة بالآمال، فتبرز أعمال الجوزاء ويحقّق نجاحاً كبيراً بفضل حيوية تسكن الثور منذ الشهر الأول.

سيغزو الجوزاء القلوب بجاذبية شديدة حتى منتصف شهر مايو الذي يشير إلى فترة دقيقة نوعاً ما تمتدّ إلى أواخر شهر يوليو وعندها سوف يتم التخفيف من هذا الاندفاع.

من الضروري الانتباه خلال هذه الفترة إلى الناحية الصحية وفرض بعض التحفظ في كافة المجالات لأنه يمكن أن يطرأ حدث ما يجبر الجوزاء على إحداث تغيير بعيداً عن الطموحات الكبرى، ولكن هذه العراقيل ستكون عابرة فقط لشهر يوليو.

خلال شهر أغسطس سوف يلاحظ الجوزاء أن هذه الأمور عادت إلى سابق عهدها وإذا حصلت بعض الضغوطات قبل شهر سبتمبر، فهذا الأمر يزوّد الجوزاء بتجارب أقوى بكثير حتى يواجه المستجدات بفرح.

وكلما تقدّم الجوزاء نحو نهاية العام كلما تعرّف إلى جديد يحمل تطمينات ومكاسب، وسيحقق الجوزاء أهدافاً مهنية أكيدة خلال هذا العام ويفرح بالنتائج، مستعيداً بعض الحوافز السابقة التي فقدها عام 2020 ومستعيناً بعلاقات جديدة.

خلال شهر فبراير، يسطّر بداية تغيير في مسيرة الجوزاء العاطفية وخلال شهر مارس سوف يطلّ على مفاجآت رومانسية وقد يقع في الغرام أو يعود الماضي ويكون له دور جديد في قلبه خلال النصف الثاني من شهر مايو.

أما بين شهري أغسطس وسبتمبر فهناك حب جديد وحدث غير اعتيادي في حياة الجوزاء العاطفية، وتتاح له فرص عاطفية كثيرة سواء كان عازباً أو مرتبطاً.

برج السرطان

ستكون الفترة الأكثر وعداً لمولود السرطان بين منتصف شهر مايو وآخر شهر يوليو، وستتحقق بعض الإنجازات من الممكن أن تفوق توقّعات السرطان أوعمل جديد أو عرض يشبع غروره ويحقّق من خلاله أرباحاً مادية وقد يشارك فريقاً للعمل على إنجاز مهم.

يجب أن يكون السرطان حذراً من بعض الظروف التي قد تفاجئه بين شهري سبتمبر وأكتوبر قبل أن يبشّره نوفمبر بسلام وحظ كبير يبرز في المجال العملي.

شهر ديسمبر سيكون مفصلياً في حياة السرطان وسيكون عام زاخر بالإنجازات الكبيرة.

ستكون الحياة العاطفية للسرطان مزدهرة جداً منذ بداية 2021 فتستيقظ عواطفه منذ شهر يناير حتى شهر مارس.

وقد يقع السرطان في الغرام بصورة غير متوقّعة في شهر إبريل أو في شهر مايو، كما أنه يميل في شهر سبتمبر لأحد مواليد برج الحمل ويأسره أحد مواليد برج الحوت.

وقد يهتم السرطان هذا العام برحيل أحد الأصدقاء وفي المقابل هناك ولادة جديدة سوف تشهدها حياته.

عام 2021 مهم جداً لمولود السرطان لأنه يخرجه من انزوائه ويجعله منفتحاً نحو عالم جديد.

برج الأسد

تجنّب القيام بعملية شراء أو باستثمارات غير مدروسة، بين شهر فبراير ومنتصف شهر ابريل وبين أواخر شهر مايو والأسبوع الأخير من شهر يونيو، وكذلك بين أواخر سبتمبر ومنتصف أكتوبر.

يبرع الأسد في مجال الاتصالات، وسائل النقل، الإعلام، الإعلان، السياسة، العلاقات العامة والترويج، كما يجذبه عالم الاقتصاد والمال وقد يعمّق دراسته في هذا المجال أو يوقّع على عقد يسمح له بإبراز مواهبه.

إذا بدأ الأسد عامه بشهرين مع مراوحة المكان، فالانقلابات الجيدة سوف تحدث خلال شهر مارس ويتقدّم بخطوات واثقة نحو النجاح والتعويض عن خسائر سابقة في شهر أبريل وقد يفكر بسفر خلال هذه الفترة، وقد يحمل للأسد شهر مايو بعض التغييرات.

سيمر مولود الأسد بسوء تفاهم في حياته الشخصية خاصة مع بداية عام 2021 وسيكون ممزقاً بين خيارات كثيرة وبين اتجاهين والرغبة باكتشاف بعض الآفاق الجديدة بعيداً عن القوقعة في مكان واحد.

تتبدّل الأوضاع في الشهر الثالث من العام ويكون أكثر حماساً على الصعيد العاطفي مع أن الفلك يحذّره من الوقوع بوهم في الحب هذا العام أو بعلاقة لا تناسبه أو الميل إلى شخص قد يتلاعب بعواطفه.

هناك فرص للقاء الحبيب أثناء سفر أو خلال احتفال في شهر أبريل ومن الممكن أن يقرّر الارتباط أو عقد زواجه في شهر مايو، وقد يحمل شهر نوفمبر مفاجأة رومانسية.

يحمل الشأن العائلي حدثاً مهم جداً هذا العام لأنه يتضمّن مفاجآت وأموراً غير متوقّعة.

برج العذراء 2021

سيكون هناك تغيير وانطلاق إلى جديد خلال هذا العام وسيكون أمراَ مهماً جداً بالنسبة للعذراء.

قد يعرض على مولود العذراء منصباً أو يتحمّل مسؤولية جديدة وقد يتأقلم مع جديد وتزول الشكوك وتكثر النشاطات خلال هذا العام الحافل بمعطيات جديدة وخيارات متنوّعة.

سيكون هناك نقاطاً لصالح العذراء في الحياة العملية، وهذا الأمر يتحقّق منذ الشهر الأول من العام الجديد، وتجتمع كل قواه وشجاعته للنضال من أجل إحراز نجاح في مشروع جديد من الممكن أن يلقي عليه الضوء بين شهري فبراير ومارس.

يحمل العذراء تبدّلات أساسية يواكبها دون خشية ويكون مقبلاً على بعض العادات والاستغناء عن بعض التعهدات السابقة في شهر أبريل.

يحمل عام 2021 له قناعات جديدة والتخلّي عن قناعات بالية ويسود نمط بطيء حتى شهر فبراير وقد يعيش بعض العرقلات ومن ثم يطلّ العذراء على شهر صيفي جيد بمفاجآت سعيدة وأحلام ويستعيد الشعور بالراحة والهناء بين شهري سبتمبر واكتوبر.

تنسجم الطوالع الفلكية مع أحلام العذراء وطموحاته خلال شهر نوفمبر، ولكن من الضروري التحلّي بالصبر وترقّب الحظ والنجاح والأخبار الطيبة التي ستفاجئه طوال العام وخلال فترات متفاوتة.

عاطفياً، لدى العذراء علاقات عابرة من الممكن أن تتحوّل إلى علاقات أكثر ثباتاً واستقراراً.

ويحمل شهر مايو وعوداً جديدة لمناقشة قضية زواج أو ارتباط أو تلقّي خبر جيد يتعلق بحياة العذراء الحميمة.

خلال شهر يوليو ستكون هناك بقصة حب أو ارتباط أو مفاجأة سعيدة على كل الأصعدة، وسيكون شهر نوفمبر حافلاً بالوعود والرومانسية، وقد يدخل بعض مواليد العذراء بنقاش صريح مع الشريك ويتم التوصّل إلى قطيعة وخلاف خلال الأشهر الأخيرة من العام إذا كان هناك مشكلة منذ الأساس.

هناك ما سيجعل العذراء يقلب الصفحة ويطلّ على ما هو أكثر تشويقاً، ويشهد هذا العام احتفالات واجتماعيات كثيرة ومواعيد حب ولقاءات مع أشخاص يلفتون اهتمام العذراء.

سيكون عام 2021 عام الزواج لمواليد العذراء مع أحد مواليد الثور، الجدي، الدلو أو الحوت ويلفته الناس المؤثرون والأقوياء والذين يتمتّعون بجاذبية الفكر والذهن، بالإضافة إلى الرومانسيين، الشعراء، الفنانين، المبشرين وقادة الرأي.

توقعات برج الميزان

أمور ستحث مولود الميزان على المضي في تحقيق الأحلام حتى ولو مرّ بفترات من الإحباط، خاصة بين أوائل شهر نيسان وأواخر شهر حزيران.

سيشعر الميزان بالعجز في بعض الأحيان، ولكن ابتداءً من النصف الثاني من شهر كانون الثاني يسقط عن كاهله عبء كبير، فيشهد تغييراً في النصف الأول من شهر كانون الثاني، ويتحرّر من قيود سابقة في شهر شباط ويستفيد من إنجازات وينتصر على بعض المنافسين، ويمشي قدماً في طريق جيدة حتى شهر آذار.

سيدعم مولود الميزان قضية يتبناها أو يتواصل مع بعض الأغراب لاستثمار مشاريع جديدة، وشهر نيسان، سيكون مؤشراً للتقدّم في العمل، بفضل جرأة يبديها دفاعاً عن بعض القضايا المصيرية.

سيكون شهر أيلول وتشرين الأول مثاليان للميزان، حيث من الممكن أن يتغيّر مصيره وكل الأمور لمصلحته.

قد يعيش الميزان بعض التعقيدات في شهر تشرين الثاني، لذا هناك ضرورة للتحفظ بعيداً من المغامرات.

تُشير التوقعات إلى البدء في تنفيذ مشروع مهم يتعلق بعقارات أو بأماكن سياحية كالمطاعم والفنادق، والأعمال الثقافية والفنية، وينجح في مجال طبي أو تمريضي، وكذلك في العلاقات العامة والإعلان والإعلام والترويج، وفي مجال التأمين والمصارف والتطوير العقاري والتأهيل المهني.

من الممكن أن يتحول منزل الميزان إلى مكان عمل عن طريق تجهيزه بكل التقنيات اللازمة وبكل الأمور الضرورية، كي يستطيع الانطلاق منه في عمله.

يُعير الميزان اهتماماً بكل شيء يتعلق بالسينما والمسرح والتلفزيون، والواقع الإلكتروني.

يحمل هذا العام علاقات حب للميزان بين شهري نيسان وأيار، بعيداً من محيطه الإعتيادي، ومن الممكن أن يجد نصفه الآخر إذا كان عازباً، في مجال ثقافي أو تربوي أو أثناء سفر خلال شهر آذار أو نيسان.

يتخلل هذا العام علاقات بعضها قد تكون سرية، والبعض الآخر بغية التسلية فقط، والجو العام يتحدث عن مغامرات وارتباطات غير حقيقية لمعظم مواليد الميزان وإنما عابرة، وربما هذا العام ليس عاماً مؤاتياً للزواج بالنسبة لبرج الميزان.

برج القوس

سيكون هذا العام مناسباً لمولود القوس، لإتمام أي عمل في مجال الفكر والإعلام والمحاماة والقضاء، والترويج والإعلان والسياسة.

تتخذ قرارات مالية مهمة تدرس بعض المشاريع والأوضاع ومن الممكن أن تقوم بشراء عقار أو تحصل على إرث أو تستفيد من بعض عمليات البيع أو الشراء.

قد ينسحب مولود القوس من ارتباط أو مجموعة لم تعد حاصلة على ثقته.

ويحمل هذا العام لمولود القوس، الأرباح في عمليات تجارية، خاصة إذا كان ينتمي إلى عالم الفكر والفن، وستكون استثماراته واعدة في بداية الأشهر الأولى من العام وتحديداً في شباط وتموز وسبتمبر وتشرين الأول.

ستكون الفترة الأكثر دقة سيعيشها القوس هي الفترة الممتدة بين أيار وأواخر شهر تموز، فيبرع في مجال الصحافة والتعليم والاقتصاد ووسائل الإعلام ومجال الكمبيوتر.

وسيعيش القوس أوقات ساحرة في بداية الأشهر الأولى من العام 2021، فهو على موعد لبدء قصة حب جديدة وتحديداً في شهر شباط.

قد يعيش القوس هوساً تجاه شخص يحبه في شهر نيسان ما يحمل انعطافاً كبيراً في حياته.

يُخشى من بعض الخلافات أو النزاعات العقيمة مع الحبيب أو الزوج، خلال شهري حزيران وآب؛ لكن هذا العام مميّز جداً يجعله يطل على آفاق أخرى، ويرى الأمور بمنظور مختلف للكثير من القناعات السابقة.

توقعات برج العقرب

يدعو الفلك مولود العقرب إلى تنفيذ بعض المشاريع الجديدة بين منتصف شهر آيار وآخر شهر تموز. فهذه الفترة غنية بالتطورات والإيجابيات.

ومن الممكن أن تولد اتصالات مهمة أو بعض الحلول لمشكلات أو لأفكار خلاقة يتم توظيفها لصالح العقرب في الوقت المناسب ويلاقي ثمارها.

سيكون هناك بعض عمليات التأجيل والإلغاء، ومن الممكن تعقيد بعض الأمور التي تختبر قدراته على المواجهة والصبر.

سيشهد هذا العام ازدهار للعقرب على الصعيد المادي، وقد يشتري منزلاً جديداً أو عقار أو إعداد مسكن لأحد الأبناء، وسيكون للتضامن العائلي أثرٌ كبيرٌ على الوضع المالي له.

قد يحقق بعض مواليد العقرب إنجازاً مهنياً كبيراً في عالم الإبداع والإختراع، وينجحون بمجالات تتعلق بالخدمات والعقارات والفنادق والمطاعم، والسفر والتجارة وعمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك في النشاطات الرياضية.

في فصل الصيف، هناك انعطاف كبير في حياة العقرب بالإجمال، فينفتح على بعض العلاقات الخارجية، ويحصل على عروض مغرية هذا العام قد تغيره.

عاطفياً، سيحدث أمر هام في حياة العقرب ربما يكون زواجاً أو طلاقاً أو انفصالاً أو اتخاذ قرار مصيري بشأن علاقة عاطفية، ويضطر إلى تقديم بعض التنازلات إذا كان مرتبطاً.

وستلعب الاتصالات العائلية دوراً في خيار نصيبه هذا العام من الحب، وربما يخوض تجارب واختبارات ومن الممكن أن تنشأ علاقة عاطفية عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن احتمال الزواج هذا العام ضعيفاً.

سيقع العقرب في الحب الحقيقي بين شهري آيار وحزيران، أما الشهر الأقوى عاطفياً فسيكون في شهر كانون الأول من العام 2021.

توقعات برج الجدي

يُشير الفلك إلى أرباح وتولي بعض المسؤوليات والمناصب لمولود الجدي، وسيشهد فك قيود ليبدأ عاماً جديداً إيجابياً، لا سيما في منتصف شهر أيار حتى أواخر شهر تموز ويشهد آفاقاً ممتازة.

ستتوّج أعمال وجهود الجدي بنجاح ويحقق الأرباح في فصل الخريف من العام 2021.

في بداية شهر آيار ستظهر بعض العراقيل دون معرفة أسبابها، وبالتالي سيشعر ببعض الذبذبات السلبية.

يشهد الجدي استقراراً مالياً، ويبتسم الحظ له في الاستثمارات في عالم الألعاب والدراسات والأدب والتعليم والفن والبيع والشراء والترويج وميادين التسلية والترفيه وإدارة الأعمال ورئاسة اللجان وما شابه بالنسبة للكواكب البطيئة.

يحمل شهر تشرين الثاني طاقة إيجابية ويصبح المستحيل ممكناً بالنسبة للجدي. فيرى أموراً كثيرة ويزول الضغط الذي مارسته الكواكب عليه في العام المنصرم.

يعد الفلك مولود الجدي بالحب في شهر حزيران وتغيير الاتجاهات، وقد يأخذ قراراً بالارتباط أو عقد قران بين شهري آب وأيلول.

في شهر تشرين الثاني، سيكون الجدي عند مفترق طريق في حياته، ويكون محط أنظار، بينما شهر كانون الأول يعد الجدي بجاذبية قصوى ويحمل له حدثاً مهماً يزرع الفرح في قلبه.

توقعات برج الدلو

يمهد الفلك لمولود الدلو كيفية الإدارة والابتعاد عن الفوضى، والمحاسبة عند الإقدام على أي خطأ، ما يجعله يفكّر مليًا ويتروى باتخاذ القرار الصائب.

تُشير الطوالع الفلكية إلى إدارة مشروع ما وبطريقة ذكية وجني الأرباح بشرط الاهتمام بالتفاصيل وعدم التهور بقبول عروض من دون دراستها بشكل جيد، أو الحكم على بعض الناس والأشياء بطريقة عشوائية وبدون تروٍ.

سيحقق الدلو هذا العام الأهداف الكثيرة التي يسعى إليها ولكن عليه ألا تفوت الفرص، بل أن يستعد ثقته بنفسه ويمارس إرادته بجرأة وقوة وشجاعة.

ستكون معنويات الدلو مرتفعة جداً، فهو أمام تغييرات كبيرة في مجال المهني وربما أكثر مما يتوقع، وسيكتشف آفاقاً جديدة وينطلق مع دعم قدري.

من الممكن أن يواجه انقلاباً في مجال العمل ويتحدى كل المصاعب ما يجعله مؤثراً جداً في محيطه.

سيمر الدلو أمام منعطف كبير جداً في شهري نيسان وتشرين الأول، وربما يغير بعض مواليد برج الدلو عملهم، أو ينسحبون من مؤسسة أو يرفضون شروطاً جديدة تُفرض عليهم، ويتجهون إلى وجهة أخرى مغايرة.

يُشير الفلك إلى تحقيق نتائج جيدة ونجاحات كبيرة في شهر تشرين الثاني من العام 2021.

هناك بعض القضايا العائلية تحتاج للمعالجة، ولكن بالمقابل أمام الدلو مفاجأة عاطفية في شهر شباط، فيتغير مصيره في هذا الوقت أو يعيش حالة من التفاهم والتناغم مع الشريك.

ستكون هناك ولادة جديدة في حياة الدلو في شهر آذار، وتكون الحظوظ الرومانسية كثيرة فيغزو القلوب في النصف الأول من شهر نيسان تحديداً.

هناك تجربة استثنائية أو زواج يخوضها مولود الدلو في شهر أيلول، ويعيش رومانسية وفرصاً كثيرة في مكان عمله أو مع بعض الغرباء أو ربما خلال سفر، وسيجسد قصة عاطفية في تشرين الأول لطالما حلم فيها طويلاً.

توقعات برج الحوت

سيشهد هذ العام ازدهاراً مهنياً لمولود الحوت، وسيولي اهتماماً بنفسه أكثر من السابق، فيعرف كيفية أداء الأمور ويختار الأنسب له، مما ينال إعجاب المسؤولين والمحيطين به وكل الذين يدعمونه في المجالات المطلوبة.

أمام الحوت فرص مهنية ناجحة، تستقطب شخصية المستثمرين، وسيُعيد النظر ببعض ما أقدم عليه، وكأنه يُنهي فترة، ويحزم أمره مجزماً على الانتقال إلى ما هو جديد، وهذا يدفعه لإلقاء نظرة شاملة على كافة الأمور.

قد ينتقل مولود الحوت من مرحلة إلى مرحلة، وينفتح على آفاق جديدة وستكون مرحلة الاستثمار والبدء بمشاريع جديدة في فترة الربيع، بعد بداية عام يشهد تطوراً جيداً، وصداقات داعمة.

يشير الفلك إلى أرباح يحصل عليها مولود الحوت واستثمارات مهمة، ومفاجآت سترضيه حتماً.

يشهد بعض مواليد الحوت تغييراً مصيرياً في منتصف شهر أيار وأواخر شهر تموز، وسيكون هناك تناقضات في هذه الفترة، ولكن هناك اتفاق مهني وشراكة تشعره بالراحة بعد تلقيه أخباراً من مصادر موثوقة، وظهور آمال جديدة في هذا العام.

سيعيش مولود الحوت لقاءات رومانسية زاهرة وبعض اللقاءات الجيدة والواعدة، وستكون حياته الشخصية سعيدة هذا العام، ومليئة بالمفاجآت.

من الممكن أن تطل حياة مولود الحوت على لقاءات يليها فراق من دون أي مشكلات تُذكر، أو تعقد علاقة سرية تحمل لك انفعالات جديدة، لا سيّما في النصف الأول من العام.

مابين تموز وأيلول سيتعرض مولود الحوت لارتباط أو حدث استثنائي يغير حياته، كما قد يقع إشكال بينه وبين أحد مواليد الثور على أثر تطورات وأحداث مفاجئة، أو ربما يؤثر عليه أحد مواليد الميزان في أواخر العام، أو يكون هناك قصة مميّزة بينك وبينه.