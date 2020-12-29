إلى اين ذهب طوني خليفة؟!

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ودّع الاعلامي اللبناني طوني خليفة قناة "الجديد" مساء أمس، بعد انتهاء عقده وانتقاله الى منصة "صوت بيروت انترناشونال" وقناة الـ LBCI، قائلاً: "بعد 13 سنة على شاشة الجديد، وبعد عدة برامج منها "للنشر" و"دولارات وسيارات"، "العين بالعين" و "طوني خليفة"، اليوم ربما حان الوقت لمغادرة هذه الشاشة الى مكان آخر، اغادرها بكل محبة ووفاق واتفاق مع من فتحوا ابوابهم لي، وهم آل خياط الكرام".



واضاف “نتيجة عرض منصة صوت بيروت انترناشونال، وقناة الـ LBCI بيتي الاول الذي انطلقت منه الى كل العالم العربي والمحلي، سأعود الى هذا البيت اعتباراً من 1 كانون الثاني 2021 .. من خلال برنامج "سؤال محرج".



وطلب خليفة من متابعيه الدعاء له بالتوفيق، ومن قناة الجديد "استروا شو شفتوا منا، وتذكروا الاشيا الحلوة".