هذا ما حصل في حفل جورج وسوف وملحم زين

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أحيا كل من سلطان الطرب جورج وسوف وريس الأغنية اللبنانية ملحم زين بالاشتراك مع باسم فغالي ليلة من العمر احتفالاً بعيد الميلاد وذلك في حفل فني ضخم أقيم في فيستيفال ارينا في دبي تكلل بالنجاح.



أتى الحفل بعد فترة انقطاع طويلة عن الغناء وسط الجمهور بسبب فيروس كورونا، حيث انتشر عبر المنصات الإجتماعية فيديوهات من أجواء الحفل وخاصة بعدما قام الحضور لالتقاط الصور مع جورج وسوف ما دفع بالأخير للطلب من الجمهور العودة الى أماكنهم خوفًا على سلامتهم. كما شوهد ملحم زين معظم الوقت وهو يعقّم الميكروفون.



نذكر ان “الوسوف” أطلق في الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان “صاحي الليل” كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان. الأغنية من تنفيذ الفنان والمخرج جاد شويري الذي اشرف على أدق تفاصيل الأغنية وتابعها منذ البداية حتى النهاية.



أما آخر أعمال ملحم زين أغنية جديدة هادفة بعنوان “كرمال البتحبّن” كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان وتوزيع ميشال فاضل، حيث بادر معالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي بالتعاون مع اللجنة الوطنية للكورونا في السراي الحكومي ممثلة بمستشارة دولة رئيس الحكومة للعلاقات العامة السيدة ليلى حجازي جعفر وبرعاية وزارتي الداخلية والسياحة وبالتعاون مع شركة صبّاح للإعلام بتصوير العمل الفني الهادف تحت ادارة المخرج سام كيال.