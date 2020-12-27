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طبيب أصالة النفسي يكشف التفاصيل

27
DECEMBER
2020
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سيدتي - تدخل الطبيب النفسي مصطفى النحاس للدفاع عن صديقته ومريضته "اصالة" بعد تعرضها لحملة انتقاد بسبب رسالتها إلى طليقها طارق العريان، وطالب النحاس الجميع بمراعاة أن فصول كثيرة في قصة تعرض المطربة السورية للخيانة لا زالت "مسكوت عنا" ولم تخرج للعلن، طالبا التماس العذر لأصالة.
 
مصطفى النحاس نشر صورة تجمعه بأصالة عبر صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك وعلق عليها قائلا: كل اللي جرب طعنة من المقربين واختبر ألم الغدر يقدر يُدرك قد إيه الصدمة ممكن تفقدنا التوازن وتهدّنا وتشل تفكيرنا، وقبل ما نتطوع بإصدار الأحكام والتنظير خلينا فاكرين إن القصة ليها فصول كتير مسكوت عنها وما ظهرتش للعلن.
 
وتابع: أصالة بتمتعنا بصوتها وروحها ووجودها من سنين، عيشنا بصوتها أحلى قصص الحب، وأشد إنكساراتنا عبّرت عنها بصدق، ورجعنا نقف تاني من جديد واحنا مُتلامسين مع صدق تعبيرها وجمال صوتها، هي رمز لناس كتير بتحبها وبتتعلم منها الحب والوفاء، روح نقية ونفس طيبة بتحتضن الكل، بتشتغل على نفسها بكل اجتهاد وتشحن طاقة كل اللي حواليها...هي أختي وصديقتي وشريكة نجاح.
 
واختتم: الله يحفظك ويهون عليكي الصعب وتعدي المحنة على خير، ويارب وجودنا حواليكي يكون مُسكن لجرحك اللي عارف هو قد ايه عميق ومؤلم.
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