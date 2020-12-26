هشام حداد يسخر من السيّد نصرالله .. وهكذا علّق جواد!

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إنتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للاعلامي هشام حداد بث على المنصة الالكترونية التي يمولها رجل الاعمال بهاء الحريري, إعتبره مناصرو حزب الله انه هجوم مدفوع على السيد حسن نصرالله.



وفي معرض استعراضه للاثار الجانية للقاحات كورونا التي انتجتها بعض الدول، وضع حداد السيد نصرالله في الخانة الايرانية معتبراً ان اللقاح الذي انتجته طهران يجعل متلقيه يرسل الشباب الى اليمن غامزاً من قناة الحزب بانه يمد الحوثيون بالرجال، واضاف ان اللقاح يجعلهم يهددون باستخدام اصبعهم متهكماً من حركة السيد نصرالله.



وفي هذا الإطار, شن مستخدمو موقع "تويتر" في لبنان هجوماً حاداً على الاعلامي هشام حداد مستخدمين هاشتاغ "#هشام_كركوز" الذي تصدر لائحة الترند، تاهمين حداد بانه بدل ولائه مع دخول اول دفعة من الدولارات الى جيبه وهو الذي كان يتمنى ان يتصور بجانب ابناء مسؤولي الحزب في السابق.



واعتبر نجل أمين عام حزب الله جواد نصرالله أن هذا الفيديو المتداول هو إهانة للأمين العام حسن نصرالله وقام بإعادة نشر معظم التغريدات التي تمثل "ثالث أقوى أسلحة التاريخ" مرفقة مع صور يد نصرالله.