living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هشام حداد يسخر من السيّد نصرالله .. وهكذا علّق جواد!

26
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إنتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للاعلامي هشام حداد بث على المنصة الالكترونية التي يمولها رجل الاعمال بهاء الحريري, إعتبره مناصرو حزب الله انه هجوم مدفوع على السيد حسن نصرالله.


وفي معرض استعراضه للاثار الجانية للقاحات كورونا التي انتجتها بعض الدول، وضع حداد السيد نصرالله في الخانة الايرانية معتبراً ان اللقاح الذي انتجته طهران يجعل متلقيه يرسل الشباب الى اليمن غامزاً من قناة الحزب بانه يمد الحوثيون بالرجال، واضاف ان اللقاح يجعلهم يهددون باستخدام اصبعهم متهكماً من حركة السيد نصرالله.


وفي هذا الإطار, شن مستخدمو موقع "تويتر" في لبنان هجوماً حاداً على الاعلامي هشام حداد مستخدمين هاشتاغ "#هشام_كركوز" الذي تصدر لائحة الترند، تاهمين حداد بانه بدل ولائه مع دخول اول دفعة من الدولارات الى جيبه وهو الذي كان يتمنى ان يتصور بجانب ابناء مسؤولي الحزب في السابق.


واعتبر نجل أمين عام حزب الله جواد نصرالله أن هذا الفيديو المتداول هو إهانة للأمين العام حسن نصرالله وقام بإعادة نشر معظم التغريدات التي تمثل "ثالث أقوى أسلحة التاريخ" مرفقة مع صور يد نصرالله.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout