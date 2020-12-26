مايا دياب تدخل قائمة الأكثر تداولاً… والسبب؟

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بصراحة - أطلقت النجمة مايا دياب أغنية منفردة جديدة باللهجة المصرية بعنوان “دوب” وهي رومانسية بإمتياز تتعاون بها مع الملحن المصري “مدين” ومن كلمات أمير طعيمة وتوزيع هادي شرارة.

اختارت مايا ان تهدي الاغنية لمحبيها في فترة الأعياد وتزامنا مع حفلها الموسيقي الأول من نوعه بالتعاون مع تطبيقيّ ميوز وأنغامي.

وقد أطلت مايا مساء الأربعاء بحفل صوّر خصيصاً بمناسبة الأعياد ورأس السنة بث عبر تطبيق “ميوز” قدمت فيه وسط اجواء ساحرة باقة من أجمل وأشهر أغانيها، بالإضافة إلى الأغنية الجديدة واستطاع معجبو مايا أن يجعلونها بالمرتبة الثانية بين الهاشتاغ الأكثر تداولاً على موقع تويتر.