living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أصالة تعلّق بوجع على صورة طليقها مع حبيبته: ”مش قادرة صدّق“

24
DECEMBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعادت الفنانة أصالة نشر الصورة التي ظهر فيها طليقها المخرج المصري طارق العريان مع عارضة الأزياء نيكول سعيفان، وأرفقتها بتعليق مطول عبرت فيه عن مشاعرها.

وكتبت: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي من بداية قصتي لليوم. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدّق. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران؟ الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها".وأضافت:
"الصّورة مو عادية ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عم حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب“.

وتابعت: "سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون، بس ذهولي من قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص".

ويشار إلى ان الصورة التقطت خلال حفل يوم ميلاد نيكول، وقد أعادت إلى الأذهان ما نشر في وقت سابق عن شائعات ارتباطها والعريان.

 لها 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout