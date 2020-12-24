أصالة تعلّق بوجع على صورة طليقها مع حبيبته: ”مش قادرة صدّق“

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أعادت الفنانة أصالة نشر الصورة التي ظهر فيها طليقها المخرج المصري طارق العريان مع عارضة الأزياء نيكول سعيفان، وأرفقتها بتعليق مطول عبرت فيه عن مشاعرها.

وكتبت: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي من بداية قصتي لليوم. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدّق. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران؟ الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها".وأضافت:

"الصّورة مو عادية ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عم حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب“.

وتابعت: "سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون، بس ذهولي من قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص".

ويشار إلى ان الصورة التقطت خلال حفل يوم ميلاد نيكول، وقد أعادت إلى الأذهان ما نشر في وقت سابق عن شائعات ارتباطها والعريان.



لها