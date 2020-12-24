الظهور الأول لنيكول الحجل بعد فقدانها توأمها... وكلمات مؤثّرة ليلة عيد الميلاد

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بعدما كشفت منذ أيّام عن خسارتها لتوأمها، شاركت الإعلامية نيكول الحجل اليوم، ليلة عيد الميلاد، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات معبّرة لتشكر كل من وقف بجانبها وساندها طيلة هذه الفترة.



وفي التّفاصيل، فقد نشرت الحجل صورة مع زوجها إلى جانب شجرة عيد الميلاد على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلةً: "أنا ونادر بدنا نشكركم فرداً فرداً. دعمكم، محبتكم، دموعكم، رسائلكم المؤثرة، اتصالاتكم، تجاربكم اللي سمعناها، خلّتنا نصير بعد أقوى، وأكّدتلنا أنو مشاركة قصتنا المؤلمة كان الخيار الصحيح للتوعية، ولمنع الاستلشاء بحياة كل أمّ وأولادها".



وأضافت: "نحنا منحبكم كتير ومنقلكن أنو كل كلمة قلتوها زادتنا قناعة أنو ما لازم قصتنا تخلص هون؛ ممنوع ولا أمّ تعيش التجربة اللي أنا عشتا!".



وختمت: "أخيراً، ورغم كل الظروف الصعبة، بدنا نتمنالكم أعياد مجيدة".