بالصورة - "لو بتاكلي هوا مش أحسن؟".. بسبب تعليق جريء نيكول سابا تشتم متابعة!

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احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا مؤخراً بمرور 9 سنوات على زواجها من الفنان اللبناني يوسف الخال. ولهذه الغاية نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة جمعتهما وبدت فيها وهي تقبله مع تغطية وجهيهما ببالون على شكل الرقم 9.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين تمنوا لهما دوام السعادة معاً. إلا أن إحدى هؤلاء استفزت النجمة من خلال تعليق كتبت فيه: "عادل إمام باس وهاني سلامة باس من بعد زوجك". وهو ما دفع الممثلة إلى الرد بقوة حيث علقت: "لو بتاكلي هوا مش أحسن؟" وهي عبارة شتم تشير إلى الغضب.

(لها)