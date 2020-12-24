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بالصورة - نهاية ملكة جمال عالم سابقة دهساً تحت عجلات حافلة في الشارع!

24
DECEMBER
2020
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أعلنت في الأرجنيتن وفاة ملكة جمال العالم السابقة نورما كاباغلي دهساً تحت عجلات حافلة. وتبين أن الحادثة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر أي كانون الأول الجاري (2020) وأن الراحلة كانت تبلغ الـ81 عاماً.

وعلم أنها ذلك حدث على مقربة من منزلها في بيونس آيرس وأنه تم نقلها إلى المستشفى على الفور قبل أن تعلن وفاتها أمس الأربعاء 23 كانون الأول.

وتعليقاً على هذه الوفاة المأسوية نقلت وسائل إعلام محلية عن ابنة شقيقتها كارلا كاباغلي قولها: "ماتت لأنها تعرضت للدهس وليس بسبب أمر آخر". وهو ما فسره الكثيرون بأنها تنفي إصابة خالتها بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وإثر هذا تم إلقاء القبض على سائق الحافلة من دون كشف هويته حيث تبين فقط أنه يبلغ الـ28 عاماً. كما تم احتجاز سيارته إلى ان تنتهي التحقيقات ويتم تبيان حقيقة الموقف.

ويشار إلى أن كاباغلي فازت بلقب ملكة جمال العالم التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن في العام 1960 وكانت حينها في الـ21 من عمرها. وسجلت بها سابقة لبلدها.

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