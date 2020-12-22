living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عادل كرم يتحدث للمرة الاولى عن إبنه وعدد زيجاته ويختار هذا الإسم لإبنته المنتظرة

22
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لها - فاجأ النجم عادل كرم المشاهدين خلال استضافته في برنامج "عَ غير كوكب" بحديثه عن حياته الشهصية وعدد زيجاته واعماله الفنية الدرامية الجديدة، وذلك بعد تألقه في دوره بمسلسل "الهيبة الرد".
 
وأكد النجم اللبناني انه تزوج ثلاث مرات وتحدث للمرة الأولى عن ابنه شربل، نافياً كل ما ينشر عن علاقته السيئة به، وقال: "ابني حبيبي بس بعده صغير وعايش مع امه لأن نحنا منفصلين، وهي أحلى أم بالدني، أنا بشوفوا كل يوم بحكي كل يوم، صارعلي راسي كل يوم، واللي عم يصطاد بالماي العكرة بقلوا ما تتعذب هيدا ابني".
 
كذلك كشف عادل أنه ينتظر حاليا طفلته الأولى من زوجته التونسية فريدة الحامل بشهرها الخامس، وأعلن أنه سيطلق عليها اسم كيم تنفيذاً لرغبة والده الراحل.
 
وتحدث نجم "الهيبة" في موسمه الرابع عن مسلسل درامي جديد سيجمعه بالنجمة اللبنانية سيرين عبد النور وأنه سيكون حاضراً على الشاشات في الموسم الرمضاني المقبل 2021 والعمل من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق.
 
بدورها ردت سيرين على هذا التصريح مبدية سعادتها بالعمل المرتقب وقالت: "اي وشي كتير جديد وكتير مجنون وكتير محمسة !!! يا لطيف على هالدور دور عمري".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout