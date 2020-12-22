عادل كرم يتحدث للمرة الاولى عن إبنه وعدد زيجاته ويختار هذا الإسم لإبنته المنتظرة

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لها - فاجأ النجم عادل كرم المشاهدين خلال استضافته في برنامج "عَ غير كوكب" بحديثه عن حياته الشهصية وعدد زيجاته واعماله الفنية الدرامية الجديدة، وذلك بعد تألقه في دوره بمسلسل "الهيبة الرد".

وأكد النجم اللبناني انه تزوج ثلاث مرات وتحدث للمرة الأولى عن ابنه شربل، نافياً كل ما ينشر عن علاقته السيئة به، وقال: "ابني حبيبي بس بعده صغير وعايش مع امه لأن نحنا منفصلين، وهي أحلى أم بالدني، أنا بشوفوا كل يوم بحكي كل يوم، صارعلي راسي كل يوم، واللي عم يصطاد بالماي العكرة بقلوا ما تتعذب هيدا ابني".

كذلك كشف عادل أنه ينتظر حاليا طفلته الأولى من زوجته التونسية فريدة الحامل بشهرها الخامس، وأعلن أنه سيطلق عليها اسم كيم تنفيذاً لرغبة والده الراحل.

وتحدث نجم "الهيبة" في موسمه الرابع عن مسلسل درامي جديد سيجمعه بالنجمة اللبنانية سيرين عبد النور وأنه سيكون حاضراً على الشاشات في الموسم الرمضاني المقبل 2021 والعمل من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق.

بدورها ردت سيرين على هذا التصريح مبدية سعادتها بالعمل المرتقب وقالت: "اي وشي كتير جديد وكتير مجنون وكتير محمسة !!! يا لطيف على هالدور دور عمري".