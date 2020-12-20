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ضبط مذيعة شهيرة تتاجر بالأدوية والمكملات الغذائية!

20
DECEMBER
2020
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تمكنت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط مذيعة شهيرة بإحدى القنوات الفضائية لاتهامها بترويج أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بمصر الجديدة.


وكشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة أن المتهمة لا تحمل أي مؤهل جامعي، حيث تم تحرير محضر بالاقعة وإحالتها إلى نيابة مصر الجديدة، التي أمرت بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة لا تحمل مؤهلات جامعية، وأن شهادة الدكتوراة التي تدعي المذيعة حصولها عليها، مزورة، وأن والدها أستاذ جامعي من الجامعة التي حصلت منها على الدكتوراه .


بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المدعوة "شيرى .أ.ن" 44 عاماً مذيعة بأحد البرامج الشهيرة على إحدى القنوات الفضائية، لقيامها بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص ومزاولة مهنة بدون ترخيص وحيازتها أدوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، عبارة عن 93 ألف قرص دوائي، كريمات، زيوت تخسيس، جيل للتخسيس، 2 جهاز كمبيوتر ، 12 جهازاً طبياً يستخدم في تجميل ونحت أجزاء الجسم وجميعها مجهولة المصدر.


وبمواجهتها اعترفت بما نسب إليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي بدورها أمرت بما سبق.


يذكر أن المذيعة المضبوطة متخصصة في تقديم البرامج الطبية على عدد من القنوات، ومتخصصة في التخسيس ونصائح التجميل، وعملت في أكثر من محطة تليفزيونية خاصة.


وكانت قبل تقديمها لبرنامج تليفزيوني يتم استضافتها بالبرامج على أنها طبيبة متخصصة في جراحات التجميل والتخسيس.


(لها)

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