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بالصور - فرنسا تختار ملكة جمالها في حفل استثنائي

20
DECEMBER
2020
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فازت أماندين بوتي، التي مثلّت منطقة النورماندي الفرنسية، بلقب ملكة جمال فرنسا 2021، حيث اختيرت الحسناء البالغة من العمر 23 عاما في الحفل الذي أقيم السبت، وصادف مرور 100 عام على انطلاق المسابقة.

وتحضر أماندين لنيل درجة الماجستير من جامعة كاين الواقعة شمال غربي فرنسا، تخصص إدارة مؤسسات صحية.

واختيرت أماندين من بين 29 مرشحة، تراوحت أعمارهن بين 18 و24 عاما، حسبما ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وقالت الفائزة بلقب ملكة الجمال في مؤتمر صحفي، إنها ستسعى لتغيير صورة المرأة في المجتمعات وإظهار قوتها، وقدرتها على القيام بأي شيء.

ونظرا للتدابير الصحية المتبعة والمرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فقد بثّ حفل انتخاب ملكة جمال فرنسا على التلفزيون، دون أن يحضره جمهور.

وضمّت لجنة التحكيم عددا من الشخصيات وأبرزها ملكة جمال الكون في العام 2016، الفرنسية إيريس ميتينير.

جدير بالذكر أن مسابقة ملكة جمال فرنسا تعتبر من بين أقدم مسابقات الجمال في العالم، علما أنها نظمت لأول مرة في العام 1920، وفازت باللقب وقتها أغنيس سوريه.

 

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