عن ميشال حايك.. كارمن شماس: هذا ما توقّعته لترامب!

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أوضحت عالمة الفلك كارمن شماس أنّ هذا "العلم مختلف تماماً عن التبصير الذي يقوم به الكثيرين"، مؤكدة أنها "لا تؤمن بهذا الأمر وكانت تعتبره منذ صغرها غير صحيح".

شماس، وخلال حديث لها في برنامج spot on مع الإعلامي رالف معتوق عبر إذاعة صوت كل لبنان وصوت الغد أستراليا، أكّدت أنّ "أهم شيء في هذا العلم هو الوقت وهي تأخذ حذرها عندما يكون اليوم ليس مناسباً"، مشيرة إلى أنّها تعلّمته عندما هاجرت إلى كولومبيا في أيام الحرب. وبات لديها مكتب استشارات بعد أن عاشت في هذا البلد لمدة 12 عاماً وأصبح لديها مصداقية حيث كان يطلب رأيها في أي سباق رئاسي يحصل وتوقعاتها كانت تصيب دائماً لأن الوقت هناك مهم جداً ولديهم تقدّم كبير في هذا الأمر.

ولفتت إلى أنّ "هناك الكثيرين يقومون بترجمة كتب لعلماء فلك من الخارج"، وكشفت أنّ هناك أحد الأشخاص من مصر كان يطل بفيديو عبر يوتيوب ويقرأ الأبراج الخاصة بها وقامت بتقديم شكوى لموقع يوتيوب حيث قاموا بإغلاق القناة الخاصة به.

ومنذ السنة الماضية توقفت شماس عن إصدار كتاب خاص بها، معتبرة أنّ اتجاه الجمهور بات نحو مواقع التواصل الإجتماعي ويوتيوب ففضّلت أن تطل عبر فيديو لأنّ الكتاب يتطلّب وقت طويل من أجل كتابته ولم تعد تستطيع اللحاق بالموعد المناسب، وهي افتتحت قناتها عندما بدأ تراجع محطة المستقبل ولا مانع لديها من الإطلالة عبر اي محطة تقدّم لها حقوقها التي تلائم مسيرتها وخبرتها.

وعن الانتخابات الأميركية، قالت كارمن إن "الكفة كانت تميل لصالح دونالد ترامب فلكياً وهي عبّرت عن ذلك عبر "تويتر" وتعرّضت لهجوم لكن ذلك ليس رأيها بل بحسب أوراق علم الفلك وهي حتى اليوم ترى حظوظ ترامب كبيرة إلا في حال تخلّى هو عن ذلك".

أما بالنسبة للوضع في لبنان فرأت أنّ الأمر أصبح أكبر من شخص أو اثنين أو مشكلة أبراج.

وأوضحت ان دخولها إلى قناة المستقبل كان عن طريق وسيط تواصل مع علي جابر المدير التنفيذي في وقتها وطلب منها تقديم الأبراج اليومية بشكل مباشر على الهواء إضافة إلى اتصالات، فأبدت موافقتها واستطاعتها على القيام بذلك، وخضعت لتغيير في شكلها وتدريبها على الظهور أمام الكاميرا وبعد حوالي شهر بدأت.

هذا وحسمت شماس الجدل وقالت إن ليس هناك منافسة بينها وبين أي أحد، مؤكدة أنها لا تتابع ماغي فرح ولم تقم بمشاهدتها ولا مرة، مشيرة إلى أن كل شخص لديه أسلوبه في تقديم الأبراج لكن اختلاف النتيجة بين سلبية وإيجابية تظهر مشكلة في من يعرضها.

وكشفت أنها على معرفة شخصية بجميع أصحاب التوقعات، وتواصلت مع ماغي فرح عند مرضها واطمأنت عليها وعبرت عن إعجابها بميشال حايك ووصفت ما يقوله بالإلهام وهو شخص قوي.

ونفت شماس ارتباط الأحجار بالحظ إذ لا دليل على ذلك، لكنها قالت إن "الحجر يحمل طاقة إنما تأثيره على حياة الإنسان ليس واضحاً حتى الآن".

وقالت: "ربنا خلق النظام الشمسي للتوقيت، عندما يكون هناك حركة مهمة أو كبيرة جداً بين الكواكب ويدخل أحدها إلى برج أو يتراجع آخر وهذا ما يؤثر جيولوجيا على الأرض لأن الإنسان ومصيره معلقان بالكواكب وأي تغير فيها يُحدث تأثيراً".

وأوضحت أن "البرج الطالع أو الصاعد هو بحسب الساعة التي يلد فيها الإنسان والمكان وسنة ولحظة الولادة".

وقالت إن الأبراج الأكثر قيادية هي العقرب والسرطان والحمل والجدي. والأبراج التبعية هي الميزان والسرطان والحوت.

أمّا الأبراج الابتكارية فهي القوس والثور والميزان والجوزاء والدلو.

ووصفت برج العذراء بأنه منطقي ودقيق ويحب التنظيم خاصة في عمله ولا يُحبّذ أن يتم استعجاله في شيء ولا يحب أن يتم فرض عليه أي شيء ولديه شبه مع العقرب فلديهما دقة ملاحظة.

وأشارت إلى انّ برج لبنان هو العقرب، تبعاً ليوم استقلاله، وهذا بحسب الخارطة الفلكية.

ولفتت إلى أنّ الأشخاص التي تلتقي بشكل عام هي الترابية مع بعضها، الهوائية مع بعضها، المائية مع بعضها لكن في الكثير من الأحيان هناك استثناءات.