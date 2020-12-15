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طوني خليفة يترك "الجديد".. والمفاجأة؟!

15
DECEMBER
2020
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كتبت زكية الديراني في "الأخبار": أواخر شهر كانون الأول الحالي، ينتهي عقد طوني خليفة مع قناة ««الجديد» حيث يقدّم برنامج ««طوني خليفة» (كل إثنين 21:45) الذي يُعنى بالقضايا الاجتماعية. ومع إقتراب تلك المهلة، بدأت الأخبار تنتشر عن ترك المقدّم اللبناني شاشة تحسين خياط، وربما الإنضمام إلى قناة lbci. الخبر تمّ تداوله بين الإعلاميين، خاصة بعدما أطلّ خليفة على منصة ««بيروت سيتي» (تشمل أيضاً إذاعة «صوت بيروت انترناشونال» التي تبثّ برامجها عبر شبكة الإنترنت فقط) التي يديرها جيري ماهر وخلفه بهاء الحريري، ليقدّم البرنامج السياسي «سؤال محرج». وتعزّزت فكرة إنتقال خليفة إلى lbci، بعد تعاقد بيار الضاهر رئيس مجلس إدارة المحطة مع الحريري لبثّ برامجه بالتوازي على الشاشة الصغيرة والمنصة.

 

في التفاصيل، أن التعاقد بين الضاهر والحريري بات جليّاً، على إثر إنطلاق برنامج «صوت الناس» الذي يقدمه ماريو عبود على المنصة، ويبث بالتوازي على lbci كل أحد. ولن يقف ذلك التعاون عند عبود فحسب، بل طرح بقوة عرض برنامج «سؤال محرج» الذي يتولاه خليفة على المنصة، لينقل أيضاً إلى الشاشة الصغيرة. ولكن هذا الأمر إصطدم بعقبة واحدة وهي العقد الموقع بين خليفة و ««الجديد» الذي يمنعه من الظهور على شاشة الضاهر. فقرّر خليفة أن يتّخذ قراره بشأن تجديد العقد مع القناة أو لا، ولاحقاً يتمّ نقل عمله التلفزيوني الحواري على lbci.

 

في هذا السياق، تلفت معلومات لـ «الأخبار» إلى أن خليفة يتّجه لعدم تجديد عقده مع ««الجديد»، على أن يبتّ بالأمر خلال الساعات القليلة المقبلة. وتأتي خطوة المقدّم بعدما عمل سنوات طويلة في قناة الخياط، ولكنه تلقى أخيراً عرضاً من الحريري لتقديم عملين على منصته: الأول برنامج ««طوني خليفة» الذي يقدمه على ««الجديد» ويملك حقوقه، والثاني «سؤال محرج»، على أن يعرضا لاحقاً بالتوازي على lbci.

 

في هذا الإطار، توضح المعلومات أن الحريري قدم لخليفة عرضاً مغرياً بالدولار الاميركي (fresh money)، مع حرية العمل في قنوات عربية أخرى. إلى جانب امكانية تركيز خليفة على مشاريعه على السوشال ميديا حيث يسخّر صفحاته للترويج لمشاريعه الخاصة. وتأتي هذه العروض، في وقت قرّرت فيه ««الجديد» تضييق الخناق قليلاً على خليفة، عبر وضع بعض الشروط لتجديد العقد بينهما. وفي حال وقع خليفة العقد مع الحريري، فإنه سيكتفي بالظهور على «صوت بيروت انترناشونال» التي تملك حرية التصرف ببرامجها وبثها على lbci من دون أن ينضم خليفة مباشرة إلى القناة اللبنانية.

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