بالفيديو - اليكم توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021

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إليكم توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2021، وما الذي يحمله هذا العام من أحداث وانفراجات سواء على الصعيد المهني أو العاطفي وحتى الشخصي للأبراج.

برج الحمل:

تشعر سنة 2021 أيها الحمل بالراحة وبالطمأنينة والشعور بالتحرّر من التعقيدات والعراقيل والصعوبات، وتتقدم وتتخطّى الكثير من العواقب هذه السنة، ولا يوجد فيها الكثير من السلبيات.

يتخلل هذه السنة شوق الى النجاح والنجومية، وعلى الأرجح تستطيع الوصول مع التخطيط المسبق، وتُقبل نحو توجهات مختلفة مهنية واجتماعية. المطلوب التروي وعدم التسرع في إعطاء الثقة للآخرين.

سنة جيدة ومميزة، ومن الممكن ان تكون نجماً، وستكون منتصر في حياتك الاجتماعية، وفي التأقلم مع محيطك، وستُبدع في عملك، لديك فرص كثيرة ومكافآت.

ينضم بعض مواليد برج الحمل الى نادي او مؤسسة او جمعية او الى مكان يعتبرون انَّ صوتهم سيُسمع. تتغلب على الكثير من الامور وتختفي العوائق والانفعالات والمشاكل مع الآخرين، والخلافات والضغوطات التي مررت بها في النصف الاخير من سنة 2020.

ترسم طريقك بطريقة مختلفة، وتلتقي باشخاص يدعمونك. سنة جميلة، لذا حاول أن تستغل الفرص وأن تتقدم، وكن نجماً لانك تستحق ذلك.

برج الثور

ما زال كوكب أورانوس موجود ويتنقل ببرجك، ولديه تأثيرات نوعاً ما ظاغطة عليك، لكنها إيجابية، ويحمل المزيد من الحاجة إلى التغيير، تغيير كل الأمور المتمسك بها سابقاً، بطريقة ذكية ومختلفة.

تُغيّر سنة 2021 الكثير من المبادىء، وتتفاجىء أنَّك سترفض الكثير من الخيارات التي كنت متمسكاً فيها، على كل الأصعدة سواء الدراسة أو العمل أو السكن. لديك تحرُّر من الظغوط الإجتماعية، وتبحث عن مواقع إجتماعية مختلفة، أو مواقع لها علاقة بوطن معين تنتقل إليه.

تنتظرك تغييرات جذرية، بهدف التحرُّر من الكثير من الملوثات الفكرية والنفسية.

سيفرض زحل وجوبوتير والمشتري الموجودين في برج الدلو قيوداً عليك، وسيكون هناك تركيزاً على إدخال جهة مبدعة في عملك، وحياتك ومنزلك وهذا سيشكل مفاجئة بكيفية دخولك إلى الفن، ومن الممكن أن تكون دراسة لمهارة جديدة.

سيكون السفر من نصيبك، والترقية، بسبب وجود المشتري بأعلى نقطة في الدائرة الفلكية، بالإضافة إلى فرصة ثمينة جداً. قطار الحظ في تقدم ملحوظ لديك، ويفسح لك مجالاً في الدراسة وفي الترقية في عملك.

سيقدم لك كوكب المشتري أبواباً مفتوحة للنجاح سنة 2021. وستكون سنة 2021، مهمة جداً لموليد برج الثور، سنة المسؤوليات، يتخللها موقع كبير جداً على الصعيد المهني أو الإجتماعي. يُساعدك كوكب بلوتو خلال تواجده في برج الجدي، وسيُعطيك الكثير من الحظوظ الجميلة.

يجب أن تكون المصاريف مدروسة وبشكل دقيق جداً، سيكون لديك تغيير كبير جداً ومهم، وتقدم رائع جداً.

برج الجوزاء

تُعتبر سنة 2021 سنة جيدة وممتازة وتدعمك بقوّة، بسبب تواجد كوكب المشتري في برج الدلو البيت التاسع، فتفتح لك مجالات للسفر أو الهجرة، وتفتح أمامك الكثير من الأمور التي تُعزّز طاقاتك ومواهبك وحتى أمورك الشخصية والصحية، والقدرة على الإبداع.

سنة 2021، هي سنة تجارب وأسفار لمواليد الجوزاء، سنة تقدم وإزدهار وإنتشار، والتحليق إلى الأعلى من خلال إستلام منصب أفضل. تتقدم بثقة كبيرة، ومواهبك تُلفت نظر من حولك فيدعمونك ويساعدونك للتقدم.

تتخطى الكثير من المضايقات والعوائق، وتصل إلى مرحلة النضوج نفسياً وإجتماعياً. لديك تغييرات إيجابية، أنت شخص فريد من نوعه، مُبدع وتمتلك طاقات كبيرة جسدية وفكرية، ولديك القدرة في الدخول في عدة مشاريع وعدة مسؤوليات في الوقت نفسه. تتخطى العقبات وتنتصرعلى الأعداء، ويفتح كوكب زُحل الموجود مع جوبيتير في البيت التاسع مجالات جديدة، ولكنها ستكون بمثابة دروس لك في الحياة.

تحمل لك هذه السنة تكريم وتفوُّق على الذات وعلى نقاط الضعف، ومكاسب معنوية ومادية، وحلول للمشاكل العاطفية والقضايا القانونية، أو حتى قضايا مصرفية.

لا يوجد فترة إنتقالية وذلك لعدم وجود كواكب تُحاصرك، فأي رغبة تراودك، الفرص مُتاحة لك، على كل الأصعدة سواء الدراسة أو العمل.

سنة 2021 هي تركيز أُسس للوصول إلى القمة، والأجواء ممتازة.

أورانوس موجود في المنزل الثاني عشر ويدق باب الهواجس، ويفتح مخاوف قديمة، وقصصاً ماضية، لذا لا تخاف وتخلص منها عن طريق المواجهة.

حدث مهم جداً لمواليد 9،10،11، حزيران، وربما يكون تغيير عائلي، أو إجتماعي أو بالمجال المهني، وحدث مهم جداً لمواليد 1،2، حزيران، وعلى الأرجح تأثير على إستقرار المتزوجين والمرتبطين.

برج السرطان

تحتفل بغياب معاكسة زُحل الذي اصبح في برج الدلو. وبالتالي، ستخف عليك الكثير من الضغوطات بداية هذه السنة، وستكون سنة جميلة جداً. قد تصلك أخبار مُفرحة بمطلع هذه السنة، وسيكون بإنتظارك الكثير من التغيير، كما يساعدك تاثير اورانوس في مجال التغيير والتجدد والتطور.

تُضيف الموجات والتاثيرات الفلكية على حياتك المهنية والاجتماعية والدراسية شيئاً جديداً، وستساعدك الأجواء الفلكية لتختبر وتتدرَّب حتى تستقبل عام 2021. سيحفل بعض مواليد برج السرطان بتغيير جذري والسبب هو الإنفتاح على الأفكار الجديدة، والمشاريع والطموحات الكبيرة.

لديك إنتماء الى جهة معينة او تحديد إنتماء روحي أو إنتماء إجتماعي او فلسفي روحي او سياسي أو رياضي، وستخرج من الروتين، وسيكون هناك تنوُّع وانضمام الى جمعيات جديدة. هناك تأسيس لعلاقة مهنية جديدة، أومعرفة اكاديمية جديدة، وهناك روابط ادارية جديدة وانت تلاحقها وسوف يكون لديك نجاح مهم وكبير جداً.

المسؤولية كبيرة، لكنك قادر أن تحقق كل شيء تسعى اليه وتنجح بمواجهة الامر الواقع بواقعية وتنضج.

تختفي الهواجس بشأن قضية معقدة وقديمة منذ اكثر من سنتين، ويُساعدك كوكب المشتري بتسوية هذه القضية سواء كانت ادارية او مصرفية او حتى صحية. وتصل الى مواجهة المخاوف والهواجس ومواجهة نقاط الضعف بقوة، ولديك الكثير من التقدم مهنياً، المجال مفتوح، والطريق مُمهَّد للنجاح.

برج الأسد

ستكون سنة 2021 سنة مهمة جداً بالنسبه لك، سنة تاسيسية قد تحمل التحديّات، وهي ايضاً سنه قد تحمل الكثير والكثير من المفاجآت السارة والتغيير الكبير والجذري، والاحداث الضخمه التي ستحوِّل مسارك.

تحمل لك هذه السنة تكريم وتحديَّات وتغيُّرات تقلب المقاييس راساً على عقب عند بعض مواليد برج الاسد. هناك إعادة تقييم العلاقات والإرتباطات المهنية والعاطفية والاجتماعية بغض النظر عن العمر يعني حتى الاطفال والاولاد. فهذه السنة هي تطوير الذات وتشديد الطاقات والمواهب، وستحمل لك عقداً مثالياً، وترقية اجتماعية و اكاديمية أومهنية، ولديك إرتباطات جديدة.

ما زال كوكب اورانوس يُشكّل مربعاً مع برجك وما زالت تأثيراته موجودة، لذا من الضروري بناء حياة اقوى، ويُفاجئك اورانوس بين لحظة واخرى بعمل جديد او موقع جديد وتغيير في حياتك، ومن الممكن ان يكون هذا التغيير له علاقة بموقع اجتماعي او ممكن بالعمل او بالجامعة.

تغييرات كبيرة جداً، لذا يجب عليك التحرر من القيود الخروج من المعتقدات او من اسلوب تعيشه.

برج العذراء

تحمل لك سنة 2021 الكثير من الفرص، ما زال بلوتو وأورانوس يساعدونك لذلك باب الفرص وباب التقدم موجودين. فالعنوان الأكبر هو كوكب أورانوس، الذي يحمل لك فرصة لتغيير أموراً في حياتك، على كل الأصعدة.

هناك تغييرات تنتظرك، والتحليق في العالي، والوصول إلى القمة، إضافة للنجاح والتقدم والإزدهار. لديك محاور جديدة، تسمح لك أن تصل إلى إنتصار وإلى إنجاز كبير جداً.

يتميز مولود برج العذراء في سنة 2021، عن باقي الأبراج، وذلك بسبب القدرة الإبداعية والإلهام التي يدعمك بها كوكب أورانوس. فتأثيرات كوكب أورانوس ستكون إيجابية جداً، وستفتح أمامك كل الأبواب والمجالات حتى تكون الأقوى في المنافسة والعمل.

يوجد سفر أو هجرة او تقديم على دراسات عليا، وفرص عمل مع جهات أجنبية مع إنتقال زُحل والمشتري من موقع كان داعم لك إلى المنزل السادس وهو منزل الصحة وفي نفس الوقت منزل العمل، وهذا يُشكل لك دعم فلكي من ناحية الحظ، لتكون مُبدعاً على جميع الأصعدة.

تنتظرك مجالات رائعة، وأخباراً إيجابية جداً، ولديك تقدم على الصعيد المهني والدراسي. ولكن، يُحذر زُحل بعض مواليد العذراء من عدم الإهتمام بصحتهم.

برج الميزان

ستكون سنة 2021 سنة جميلة ورائعة، وتتغير فيها الحظوظ لصالحك، وهناك بعض المعطيات الدقيقة، ومن أهمها أنَّ زُحل والمشتري موجودين في المنزل الخامس ويُشكل مثلث هوائي مع برجك، وبالتالي هذا يعني أنَّ الأمور ستكون سهلة مع مضاعفة جهودك.

يُعزز وجود زُحل والمشتري في برج الدلو القدرات المالية، والعاطفية، والإجتماعية، والمهنية.

هذه السنة، سنة النجاح والنجومية، على جميع الأصعدة. تُحّضرُك سنة 2021 لإستقبال مرحلة رائعة، وتسمح لك بالكثير من المعطيات التي تُشجِّع وتُحفز على التأسيس بكل قوة.

تتبدل الكثير من المعطيات الأساسية بحياتك أو عقبات واجهتك، أو أشخاصاً كانوا عقبة في طريق تقدمك أو وصولك إلى مركز أعلى كترقية مثلاً.

يحمل لك كوكب المشتري بالدرجة الأولى علاقة جديدة تجلب لك الدفء والمودة والحب والهدوء النفسي، وبالنسبة للمتزوجين سترزقون بطفلاً.

تحمل هذه السنة الحل الإيجابي سواء بالإنفصال أو بتسوية الأمور التي تتعلق بالحياة العائلية.

يحمل لك كوكب المشتري فرصة لإنجاح مشروع، ولتحقيق النجومية، ويُحررك من القيود النفسية، والعاطفية، والمهنية، ويُساعدك على تحقيق الذات، والتصالح مع النفس، وتحقيق كل الطموحات، أما بالنسبة لكوكب زُحل الموجود في البيت الخامس سيحمل إليك شعوراً بالمسؤولية، ويُنمّي لديك القدرة على المعرفة، وخوض التجارب الجديدة، وممارسة صلاحياتك وطاقاتك، ولديك أكثر من فرصة لتغيير جذري في حياتك الخاصة.

برج العقرب

على الرغم من معاكسة كوكب أورانوس لك، هناك بعض التحسن والراحة والإنشراح بسبب تواجد كوكب المشتري في الكوكب الرابع.تسمح لك سنة 2021 أن تستلم زمام الأمور والتقدم في عملك، وإحداث تغيير كبير على حياتك، بسبب كوكب أورانوس وزُحل اللذان سيهيئان الظروف التي تُحاكي الأمورالعاطفية والعائلية، وإحتمال التفكير بتغيير مكان السكن أو البلد.

تتسلط الأضواء عليك، ومطلوب منك تحديد أولويات جديدة، والنظر في حياتك الشخصية من منظار مختلف، وإبتعد عن الخلافات والقرارات المُتسرعة، لا سيما القرارات المتعلقة بالإنفصال، أو الزواج أو الإرتباط.

الأجواء متقلبة وتتطلب المزيد من الترّوي والإنفتاح، ونضوج في التعامل مع بعض الأمور، وهناك بعض الضغوطات التي تتعلق بمسألة عقارية.

يُخفف كوكب المشتري من المشاكل والمصائب أوالتقلبات الجذرية، التي من الممكن أن تواجهك، وينتظرك إنتصار بإرادة قوية على المشاكل، وبإستراتيجية ذكية، واعية ومنطقية.

تتصدر المسائل العائلية الأولويات، لذا يُطلب منك بحث هذه الألويات مجدداً مع أفراد العائلة، أو مع أشخاص مسؤولين عنك.

تجنب المشاكل الكبيرة على الصعيد المهني، وقد تأتي معاكسات كوكب أورانوس من ذاتك، لذا عليك الإنتباه وأخذ الحذر من هذه المعاكسات، والعمل على التغلب عليها.

يجلب أورانوس التحديات من قبل أشخاص آخرين، والمطلوب عدم التمرد ومحبة الآخرين والتفكيرالمنطقي. كما ويجلب لك المشتري فرصة ثمينة جداً، بشراء عقار، أو أموراً تتعلق بالإستقرار أو الزواج، أو ربما إحتفالات بولادة طفل، أوحدث عائلي جميل جداً، أو الحصول على فرصة للسفر أو للهجرة.

يُخفف كوكب المشتري الكثير من المشاكل السلبية على الصعيد الشخصي والعائلي، ويحمل لك جواباً إيجابياً جداً، ويجلب لك ركائز أقوى ومتينة، ويحمل كوكب زُحل بعض المشاكل العائلية.

حاذر على إستقرارك المهني، ولا تضع نفسك في مواجهة ظروفاً صعبة.

برج القوس

تُعطيك سنة 2021 الكثير، وتفتح أمامك المجالات الكثيرة لإختبارها، سواء كانت دراسية أو مهنية أو معنوية

تطَّلع على الكثير من الثقافات والكثير من المعلومات التي من شأنها أن تُنورك، وبالتالي تتغير الطموحات، وبالأولويات، سنة يتخللها النشاط من أولها حتى آخرها.

تتميز هذه السنة بوجود كسوف للشمس في برجك وبكسوف آخر للشمس في برج الجوزاء، وبالتالي سينعكس على الصعيد الشخصي، بالتالي مطلوب الإنتباه على إستقرارك، ودراستك، وعملك.

مع وجود زُحل والمشتري في المنزل الثالث، يحملان لك الإيجابيات على كل الأصعدة، ومفاتيح الأبواب المُغلقة التي تتعلق بالمعرفة والتواصل المهني والدراسي، والحظوظ الجميلة، ويدعوان إلى التوازن في الأمور الحياتية، وبطريقة التعامل والتواصل مع الآخرين والأهل والأقرباء بشكل خاص.

ينتظرك تغيير معين على نمط حياتك اليومية، وعلى الأرجح هناك تغيير في مكان الإقامة أو العمل.

كوكب أورانوس الموجود في المنزل السادس، يُحدث تغييراً وتطوراً في نمط العمل، وفي حياتك. مطلوب منك التروي في أمور قد تتعلق بأحد من أهلك. تُبشرك الأجواء الفلكية بفرص سفر، وإتفاقيات وعقود جديدة، ومفاجآت.

برج الجدي

ستكون سنة 2021، سنة جيدة وأفضل من السنوات السابقة، يُشير الفلك إلى تحسن الأوضاع مع إنتقال برج كوكب زُحل إلى برج الدلو.

تتحرر من الكثير من العُقد، ومن المعاكسات والأخصام، وستدعمك الكواكب بالمزيد من التحرر، والحركة والنشاط. يُطلب منك بضرورة الإهتمام بالأمور الصحية والنفسية، والأمور المهنية.

تُكافئك هذه السنة مع إنتقال كوكب المشتري إلى منزل المال، وتُخفف الكثير من الضغوط، وتوفر لك بعض المكاسب الجديدة، ولديك ميداليات وتقديرات، أو معاملات مهنية. فكوكب المشتري يساعدك في تحقيق النجاح والتقدم، وبحكم تواجد زُحل في المنزل الثاني، يُوفّر لك مكاسب مادية، وربما فرص ترقية.

تتحرر من ضغوطات السنوات الماضية، وتتقدم وتبني أسُساَ قوية جداً تُحدَد توجهاتك، ومساراتك وطموحاتك. يُساعدك أورانوس بتحديد ما يجب عليك فعله على الصعيد الشخصي، والصحي، والمهني. لديك تطور بعلاقة قديمة أو علاقة جديدة قد تتطور إلى الأفضل.

برج الدلو

ستكون سنة 2021، سنة مهمة جداً بالنسبة لك، وسنة مميزة ومختلفة عن السنوات الماضية. ويعود الحظ ليكون حليفك هذه السنة، ولديك الكثير من التجارب التي ستشعرك بالقوة والفرح والسعادة.

يحمل لك كوكب أورانوس المتواجد في المنزل الرابع مفاجآت وتطورات على الصعيد الشخصي، ولديك أضواء مسلطة على عائلتك، أو على علاقة عاطفية أو صداقة معينة، نتيجة الكسوف الذي سيحصل في شهر حزيران، ومع الكسوف الثاني سيكون هناك الكثير من علامات الإستفهام حول علاقاتك مع الآخرين.

سنة 2021، سنة ليست صعبة ولكن في نفس الوقت هي ليست سهلة، نظراً لوجود زُحل في برجك، وتحديه لك، لذا من الضروري أخذ الحرص بكيفية ترتيب الأمور التي تتعلق بالصعيد المهني، وعدم الإستهتار.

ستضطر لتغيير الأمور المهنية وذلك بسبب وجود كوكب زُحل في برجك، وستحمل شعوراً بالنقمة والإنزعاج، والإستياء ورغبة في التمرُّد، ومن الممكن أن يُسبب كوكب زُحل بعض المتاعب الصحية، أو أموراً تتعلق بالأهل، فيُساعدك المشتري، ويُخفف عنك الضغوطات التي سيُسببها زُحل، وينتظرك تغيير جذري على كل الأصعدة.

يجلب كوكب أورانوس الموجود في البيت الرابع، عدم الشعور بالإنتماء، وعدم الراحة من كل الأمور التي حولك، لذا من المستحسن التأقلم ببعض الظروف التي ستزعجك.

هذه السنة، سنة المفاجآت، والفرص على جميع الأصعدة، سيكون النجاح والتفوُّق بالعمل حليفك، وفرص كثيرة متاحة للسفر والزواج، والشعور بالمزيد من الإستقرار والطمأنينة.

برج الحوت

تُعتبر سنة 2021 سنة جيدة وممتازة، سنة التغيير والدعم، والحركة والنشاط. وتُعطيك هذه السنة الكثير من الوعود، والكثير من الدعم النفسي والمعنوي والمادي.

تتميزهذه السنة بكسوفين للشمس؛ الكسوف الاول في المنزل الرابع ويقع في شهر حزيران، والكسوف الثاني في برج القوس ويقع في شهر دسمبر، وبالتالي الحياة العائلية والمهنية ستكون تحت الأضواء، لذا من الضروري الإهتمام بكل الأمور الصحية والأمور العائلية وإستقرارها والأمور المهنية.

يدعمك كوكب أورانوس ويُعطيك قدرة أكبر على التواصل، ويزيد من إلهامك الإبداعي والخلَّاق، ويجلب لك إنسياب للأفكار وللمشاريع، وستكون محط أنظار الجميع.

سنة رائعة جداً، ولديك تغيير في مكان العمل، أو في مكان الإقامة، أو ربما الدراسة.

تتغير كل الأمور والأفكار القديمة، وتُتاح لك مهارات جديدة، ودورات تدريبية مختلفة، ومواجهة الأمور بطريقة ذكية.

مع وجود زُحل والمشتري في المنزل الثاني عشر؛ سيجلب لك زُحل رغبة في الإنطواء على الذات، وفي المقابل يتدخل المشتري ويمحي كل التأثيرات التي سببها زُحل، ويعمل على دعمك في عملك لتُبدع بمهاراتك.