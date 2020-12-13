سيرين عبد النور في الصدمة بسبب ما قامت به ابنتها

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لها - عبرت الفنانة سيرين عبد النور عن دهشتها من الخطوة الطريفة التي لجأت اليها ابنتها تاليا للتسلية ولتغيير شكلها ومجاراة الموضة بطريقة بريئة ومرحة.

وشاركت النجمة اللبنانية كتابعيها عبر خاصية الستوريز على انستغرام مقاطع فيديو لابنتها خلال الدرس في المنزل وظهرت وهي تضع خصلة اصطناعية باللون البني على شعرها ليكون لها غرة، وكتبت سيرين على المقطع "شو هالستايل الروعة".

وحرصت سيرين على التركيز على غرة ابنتها للتعبير عن صدمتها من اختيار الطفلة للوك الجديد وعلقت مع ضحكة "لا مش عم صدق الغرة".

من جهة ثانية، تألقت الفنانة اللبنانية بفستان من Miu Miu باللون الأسود وجزئه العلوي مزيّن بالأحجار البرّاقة مع القماش الشفّاف، اما الجزء السفلي فهو بتصميم بسيط مدح جمال جسمها الممشوق، مع حزام من الجلد عند الخصر.