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بسبب صورة... هل عادت أصالة نصري إلى زوجها الأول أيمن الذهبي؟

12
DECEMBER
2020
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كشفت ابنة الفنانة السورية، أصالة نصري، عن لقاء جمع أخيرا بين والدتها ووالدها، رجل الأعمال، أيمن الذهبي.
 
وشاركت شام الذهبي، اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورة من لقاء والدتها أصالة نصري بزوجها الأول، أيمن الذهبي، وهي بصحبتهما وأشقائها الأربعة.
 
وعلقت الذهبي على الصورة، قائلة: "العائلة هي كل شيء".
 
وحازت الصورة التي شاركتها ابنة أصالة على إشادة واسعة من متابعيها وكذلك من مشاهير، مثل بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري، تامر حسني، التي علقت عليها: "ما شاء الله".
 
وكتب متابع عن الصورة: "ما أجمل التصالح والتسامح والتعايش"، فيما تكهن بعض منهم أن الفنانة السورية وزوجها الأول عادا إلى بعضهما من جديد، وعلق متابع أن هذه الصورة من الممكن أن يتم اختتام بها عام 2020.
 
وكان خالد الذهبي، نجل أصالة نصري من زوجها الأول رجل الأعمال أيمن الذهبي، شارك في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، والتي تجمعه بوالدته وأخويه غير الشقيقين "علي وآدم" من طليقها طارق العريان، ثم وجه للأخير رسالة عبارة عن جملة من الفيلم الأمريكي الشهير "الأب الروحي" إنتاج 1972، بحسب تلفزيون "الجديد" اللبناني.
 
واختار ابن أصالة تلك الجملة تحديدا من الفيلم الكلاسيكي الشهير: "أخبرني، هل تمضي الوقت مع عائلتك؟ لأن الرجل الذي لا يقضي وقتا مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلا حقيقيا".
 
وتابع خالد الذهبي لطارق العريان، قائلا: "أعلم أنها العبارة المفضلة من فيلمك المفضل، لذا أسدي لي معروف وأعد مشاهدته مرة أخرى لأجلي...".
 
واختتم نجل أصالة نصري رسالته إلى طليق والدته بعبارة: "أوه، شيء آخر، املأ الفراغ لأجلي بأسرع وقت".
 
يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت، في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.
 
وشاركت أصالة صورة مع "العريان" عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليه قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي".
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