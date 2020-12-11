عائلة كارداشيان تعود للتلفزيون بنهاية 2021

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تتجه عائلة كارداشيان للعودة إلى التلفزيون، بعد إعلانها في وقت سابق هذا العام أنها ستنهي برنامجاً لتلفزيون الواقع حقق لها شهرة كبيرة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأعلنت خدمة البث «هولو» أمس (الخميس) أنها وقّعت اتفاقاً مع كيم وكلوي وكورتني كارداشيان، ومع والدتهم كريس جينر وأختيهما غير الشقيقتين كايلي وكيندال جينر.

وقالت «هولو» إنه بموجب الاتفاق ستعد النساء محتوى جديداً سيبث من خلال تلفزيون «هولو» المملوك لـ«ديزني» في الولايات المتحدة وعدة دول في الخارج من خلال شبكة «ستار».

ولم تذكر «هولو» ما إذا كانت النساء اللاتي لديهن ملايين المتابعين على «إنستغرام» و«تويتر» سيظهرن على الشاشة، ولم يقدم تفاصيل عن البرامج التي سيقدمنها بموجب اتفاق مدته عدة سنوات.

وقال التلفزيون إنه من المتوقع أن يكون العرض الأول للمحتوى في نهاية عام 2021.

وجاء الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إعلان العائلة المقيمة في لوس أنجليس أنها ستنهي برنامج «كيبينغ أب ويذ ذا كارديشيانز»، الذي ظل يذاع لمدة 14 عاماً على شبكة «إن بي سي»، في 2021.