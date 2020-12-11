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سكتة قلبية تنهي حياة إعلامي عربي شهير!

11
DECEMBER
2020
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فُجع الإعلام المغربي بوفاة الإعلامي الشهير صلاح الدين الغماري عن 50 عاماً. وتبين أنه أصيب بأزمة قلبية مفاجئة.


ونعته القناة المغربية الثانية في تغريدة نشرتها على حسابها الخاص في "تويتر" وجاء فيها: "ببالغ الأسى والحزن تلقّينا خبر وفاة زميلنا الإعلامي المتميز صلاح الدين الغماري. رحم الله الفقيد. وداعا صلاح".


وأحدث هذا صدمة كبيرة جداً في أوساط زملائه ومتابعيه وعدد من الفنانين، ومنهم الفنانة المغربية دنيا بطمة التي نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة للراحل أرفقتها بالتعليق: "دعواتكم له بالرحمة والمغفرة الله يصبر عائلته ويرحمه ويجعل مقامه الجنة انا لله وانا اليه راجعون . مستوعبتش الخبر، كان صدمة ولكن الموت علينا حق وحتى اليوم لي توفي فيه كيبرهن على انه كان رجل طيب ومزيان مع الناس يوم الجمعة الله يرحمه".


ويُشار إلى أن الراحل يعمل منذ سنوات في المجال الإخباري، وقد حقق شهرة واسعة في العام الجاري (2020) بعد تقديمه برنامجاً يومياً شارك من خلاله في التحذير من مخاطر عدوى فيروس كورونا المستجد من طريق شرح الإجراءات الصحية التي يجب اتخاذها مع الإجابة على أسئلة المواطنين.


المصدر: لها

 

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