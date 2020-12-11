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هكذا سيتوزع أصحاب "التوقعات" ليلة رأس السنة على المحطات اللبنانية

11
DECEMBER
2020
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بدأت القنوات اللبنانية تحضّر لسهرة رأس السنة. ولكن هذا العام، تبدو التحضيرات خالية من الحماس، بسبب الازمات المالية التي تضرب القنوات وأدت إلى حصول الموظفين على نصف رواتب. هكذا، مع بدء العدّ العكسي لوداع 2020، يتوقع أن يكون للبصارين مكانة لافتة في جدول الشاشات. فبعدما بات مؤكداً أن ميشال حايك سيكون ضيف سهرة قناة mtv، يبدو أن «الجديد» تتفاوض مع ليلى عبداللطيف لتفرغ توقعاتها ليلة إستقبال 2021. وتعتبر عبداللطيف ضيفة شبه دائمة على المحطة. فقد سبق أن أطلت بحلقات خاصة مع نيشان ضمن برنامجه «أنا هيك» وبرنامج «طوني خليفة» الذي يتولاه طوني خليفة. كما تستعد قناة lbci لسهرة رأس السنة، وتتفاوض مع ماغي فرح للحلول ضيفة أيضاً كما جرت عليه العادة في السهرات خلال الأعوام السابقة.

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