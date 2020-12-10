نجم "باب الحارة" تحت المراقبة بسبب كورونا

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بعد شعوره بالإرهاق وارتفاع حرارته، جاءت نتيجة المسحة الّتي خضع لها نجم "باب الحارة" مصطفى الخاني إيجابية وتمّ التأكّد من إصابته بفيروس كورونا.

وفي اليومين الماضيين، ساءت حالة مصطفى الخاني الصحيّة ما استدعى وضعه تحت مراقبة الأطباء، بالاضافة الى استخدام جهاز الأوكسجين للتنفس.

أمّا صفحة الخاني على مواقع التواصل الإجتماعي فأوضحت "مصطفى الخاني الآن بحالٍ أفضل، ووضعه مُستقرّ وفي تحسّن إن شاء الله".

وورد في المنشور أيضاً "شكراً لجميع الّذين اتّصلوا بمصطفى الخاني للاطمئنان على صحته، نعتذر منهم لعدم تمكّن الخاني من الرد على اتصالاتهم بسبب الظرف الطارئ، وطالبين منهم الدعاء له".