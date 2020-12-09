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اليكم توقعات أبراج ماغي فرح للعام ٢٠٢١

9
DECEMBER
2020
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صدرت توقعات أبراج ماغي فرح للعام ٢٠٢١ ونقلًا عن موقعها الرسمي ننقل لك أخبار العام القادم لبرجك على الأصعدة العاطفية والمادية والمهنية. 
 
بعد التعثرات التي مررنا بها جميعنا في العام ٢٠٢٠، ننتظر الأمل في العام القادم ٢٠٢١ وننتظر توقعات الأبراج كي نكتشف ولو القليل عما ينتظرنا.
 
الحمل
خلال سنة الـ٢٠٢١ سيتعرف الحمل على أشخاص جدد ويفارق معارف وأصدقاء كثر وقد يفقد عمله لكنه سيجد ربحه ودخله المالي من خلال عمله الجديد والاستثمارات التي سيخوضها. خلال الأشهر الأولى سيعيش يعض التحديات ولكن بعدها سيلمس الانفراجات التي ستعوّض له تعب السنوات التي مرت. يجتاح قلبه حب قوي ولا خيار له سوى الارتباط الجدي وإلا فسوف يعاني من شدة الشوق.
 
الثور
اعتبرت ماغي أن برج الثور من أكثر الابراج حظاً في ٢٠٢١ فهو عام واعد بالأعمال الناجحة والحظوظ الوافرة، أمّا على الصعيد العاطفي فسيشعر بداية العام أنه عام ثقيل على قلبه بسبب عدم استقراره مع الشريك وعدم الشعور بالراحة بقربه، كل هذا سيتلاشى بمنتصف العام ويعود قلبه للخفقان من جديد من أجل من يحب.
 
الجوزاء
في العام ٢٠٢١، سيتمكّن مولود الجوزاء من شق طريقه بنفسه بعد سنوات من الضيق والعسر والحظوظ المتعثرة. وليس ذلك فقط بل ستتاح أمامه فرص ذهبية وتنتظره مفاجآت تسعد قلبه ويعيش حياة مستقرة وهادئة وتصبح تصرفاته حكيمة وسيستمر نجاحه في العمل وحصد الأرباح حتى نهاية العام.
 
السرطان
عام ٢٠٢١ هو عام غير عادي بالنسبة لمولود برج السرطان، يقف فيه على مفترق طرق مفصلية، لكنه يعرف ماذا يريد فيحدد خياراته ويمشي بالطريق السليم، هو أيضاً عام تكثر فيه التناقضات، فتارة تدعمه الكواكب بالحظوظ الوافرة السعيدة، وتارة أخرى تتخلى عنه وتعاكسه وترميه للمجهول، سيتلقّى بعض المفاجآت المفرحة على الصعيد الشخصي والعائلي والمهني.
 
الأسد
برج الأسد في الـ٢٠٢١ سيعيش عامًا تتخلله الأحداث المفرحة والمفاجآت السارة والأوضاع الجيدة على مختلف المستويات كما سينتظره تغييراً جذرياً في العمل أو قد ينتقل من مكان عمله لجهة أخرى خلال الأشهر الأولى القليلة من العام القدم.على الصعيد العاطفي ليس موفقًا، قد ستخذ بعض القرارات السريعة التي سيندم عليها.
 
العذراء
سيتلقى برج العذراء دعماً كبيراً من الكواكب خاصة من “جوبيتير” خلال النصف الأول من العام، حيث سيكون عاماً حافلاً بالتأثيرات الإيجابية، فتبدأ الأشهر الأولى باعتلائه منصباً رفيعاً أو بتلقيه ترقية جيدة. وسيحقق يحقق نجاحاً كبيراً في العمل يكسب منه أرباحاً غير متوقعة ويعمل على توسيع عمله أو تجارته، أما على الصعيد العاطفي فستنقلب حياة العذراء رأساً على عقب هذا العام!
 
الميزان
مبروك للميزان الذي ستسير الأمور لديه كما يحب هو وتشتهي سفنه، فيعمل على حل خلافاته ويطوي صفحة مزعجة من حياته ويبدأ من جديد، ولكن سيرافقه الحظ السيئ لفترة قصيرة تجعله يتعرض لخسارة غير متوقعة لكنها ستجعله أقوى. إن كان عازبًا يتوقع برجه أن يكون زواجه خلال عام ٢٠٢١ بعد علاقة عاطفية رائعة.
 
العقرب
ستتغير المعطيات في حياة العقرب، وتدور الأحداث وسيمر بمحطات ومراحل كثيرة تبدو الإيجابيات فيها أكثر بكثير من السلبيات من بداية العام الكثير من الأبواب ستفتح أمامه على مصراعيها على جميع الأصعدة الشخصية، المالية، المهنية والاجتماعية. عليه أن يحذر قليلًا في أوكتوبر ولكن عامه جيد جدًا.
 
القوس
لبرج القوس، يمكن تسميته بعام الاستقرار والثبات والأحداث المتنوعة، تحدث تغييرات مفصلية في حياة مولود برج القوس وعدة مشاريع واستثمارات تبصر النور وتلوح الانتصارات في الأفق فيسحق جميع منافسيه وخصومه.
 
الجدي
مراحل كثيرة وتناقضات غريبة وأمور خارجة عن المألوف سيشهدها مولود برج الجدي في عام ٢٠٢١، تبدأ الحظوظ الجيدة بالدخول إلى حياته مطلع العام وتستمر بالعبور لمنتصفه، بعض الأشخاص يترقبونه ويصطادون أخطاءه فعليه أن يكون أكثر حذرًا منهم وكن أكثر يقظة وتنبهاً.
 
الدلو
وكأنه عام التجارب والامتحانات والحظوظ الصعبة، إلا أن التناغم والأجواء الجميلة لن تتخلى عن مولود برج الدلو حيث يتجول في مراحل مختلفة ثم يرسو على الأفضل والأحسن بخطوات ثابتة وواثقة. بعض المشاحنات مع زملائه في العمل في النصف الثاني من العام ستعكّر صفوه، لكنها لن تدوم طويلاً وتعود الأمور كما هي عليه في السابق، ليعود الصيف إليه محملاً بالسعادة والبهجة والمفاجآت السارة التي تثلج صدره.
 
الحوت
سيعيش الحوت علمًا من التغيرات والتطورات، تحولات وانعطافات كثيرة يشهدها مولود هذا البرج في الـ٢٠٢١. سيبدأ عامه بالمغامرات والمجازفات فيقف عند مفترق طرق محتار بنفسه أي طريق يختار فجميع الطرق بنظره مجهولة. كما يتخذ قرارات جريئة ومفصلية خصوصًا على الصعيدين الشخصي والمهني وتعتبر قراراته جيدة وستستقطب له الحظ السعيد فيحقق أهدافه المنشودة ويصل إلى مآربه ومبتغاه. 
 
Yasmina 
 
 
 
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