بالصورة: ممثلة لبنانية تخلع الحجاب بعد 10 سنوات!

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صدمت الممثلة اللبنانية المقيمة في السعودية دارين البايض، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قررت خلع الحجاب الذي ارتدته لمدة 10 سنوات تقريبا.

وكانت قد كشفت سبب اتخاذها هذا القرار، وقالت في مقطع فيديو "أنا أحب أخبركم شيء وأرجو من متابعيني تفهم هذا جيدا لكل من يعرفني داخليا يعرف جيدا بأني من الأشخاص الطيبين والتي لا تؤذي أي أحد".

وتابعت "أنا معكم اليوم لأني أريد أن أحكي لكم موقف صغير، ففي البداية هناك أشياء أجبرت عليها واضطررت أن أسلك هذا الطريق لظروف ما خوفا من الناس أحيانا وتأنيب ضمير أحيانا أخرى".