living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوسط الفني اللبناني مفجوع .. وداعًا جان

8
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد معاناة استمرّت عدة أسابيع نتيجة إصابته بفيروس كورونا، توفي بالأمس الملحن والمنتج جان صليبا.


وقد سادت حالة من الحزن العميق في الوسط الفني على إثر انتشار هذا الخبر الحزين، حيث نعاه عدد كبير من الفنانين والوجوه المعروفة.


–عاصي الحلاني: “من اسوأ الأخبار هالسنة رحيل صديق واخ ورفيق العمر جان صليبا الله يرحمك ويصبر اهلك وعيلتك”.

–نجوى كرم: “الله يرحم الملحن جان صليبا انشالله نفسه تكون بالسماء”.

–نانسي عجرم: “تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك”.

–نوال الزغبي: “الله يرحمك جان صليبا وتكون نفسك بالسما”.

–يارا: من الصدمة ما عم صدّق الله يرحمك جان صليبا ويصبّر عيلتك يا رب

–زياد برجي: “بكير كتير.. الله يرحمك”.

–جان ماري رياشي: “جان صليبا، ما عم صدق انك فليت…الله يصبر عيلتك”.

–ميريام فارس: “الله يرحمك جان صليبا، فلّيت بكّير كتير، أحرّ التعازي لعائلتك، تكون نفسك بالسماء”.

–مايا دياب: “مقهورة والحرقة كبيرة.”

–هيفا وهبي: “الله يرحمك جان صليبا ويصبّر عيلتك خبر محزن جداً”.

–وليد توفيق: “البقاء لله الله يرحمك جان ويجعل مسكنك الجنة”

–المخرج فادي حداد: “المسيح قام. الله يرحمك جان صليبا. الملحن المبدع. إنك من التراب وإلى التراب تعود.”

–ماغي بوغصن: “الله يرحمك جان صليبا نفسك بالسماء”.

–أمل حجازي: “إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يا صديق العمر”.

–ناصيف زيتون: “الله معك جان صليبا سلم عكل اللي راحوا… انت بمكان احلى و انضف اكيد. فل يكن ذكره مؤبداً”.


–اليسا: “قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم… الله يرحمك يا صديقي”.

–نادر الاتات: “جان صليبا… سنين من الفن رح تبقى دايمًا بذكريات كل حدا فينا الله يصبر عيلتك وأحبابك إنا لله وإن إليه راجعون”.

–كارول سماحة: “شو محزن هالخبر الله يرحمك”.

–سليم عساف: “في آخر رسالة قال لي: “أسبوع وبصير أحسن” يمكن إنت فعلاً هلق بمكان أحسن وداعاً جان صليبا”.

–سعيد الماروق: “يا الله على هالخبر الحزين وجعتنا كتير جان الله يرحمك يا صديقي الله يرحمك”.

–داليدا خليل: “كتير محزن هالخبر؛ بكير جان صليبا”.

–ناجي اسطا: “الله يرحمك وتكون نفسك بالسماء”

–زين العمر: “يا ضيعان قلبك يا جان صليبا كورونا مش مزحة عم تاخد أغلا الناس الى اللقاء يا صديقي بكّير يا شيخ الشباب تعازينا لكل العائلة الكريمة ولكل محبينك تاري الأحبة على غفلة بيرحلوا وما بيعطوا خبر الحياة كتير قصيرة حبّوا بعض المسيح قام”.

–طارق أبو جودة: “الله يرحمك يا حبيب قلبي ويصبر مايا ، كرستيان وديلارا فليت بكير يا كبير”.

–سهى قيقانو: “الهي الهي لماذا تركتني المنتج جان صليبا الله يرحم ترابك النقية.شو حكينا ليالي وشو حذرتك تنتبه ياحبيب القلب.وداعا يا صديق الطفولة،العمر،الدرب، الحكايات والضحك.ديعانك.ربنا ما بياخود غير المنيح.ليش يا ربي ليش،بدك تريحو من هل العذاب يلي دام اكتر من شهر؟نفسي حزينة حتى الموت”.

نيللي مقدسي: “قلبي عم يبكي عليك يا جان ومش عم بقدر صدّق جان صليبا فلّيت كتير بكّير”.

–كارمن لبس: الله يرحم جان صليبا ويصبر اهله ومحبينه. يا رب تريحنا من كورونا وتحمي اهلنا ويلي منحبّن”.

–عامر زيان: “الله يرحم ترابك ويرحم روحك يا صديقي ويا خيي الوفي بكرت كتير يا جان صليبا ما كنت حابيب اسمع هالخبرية كنت عم قاتل تا تظمط الله يرحمك يا جان”.

–ديانا كرزون: “إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك المنتج والملحن جان صليبا”.

–لورا خليل: “جان صليبا المنتج والملحن المبدع في ذمّة الله . المسيح قام”.

–المخرج وليد ناصيف: “جان صليبا … صديقي رح ضل صليلك و تكون نفسك بالسما، والله يصبر عيلتك. يلي بالقلب اكتر بكتير من الكلام”.

–الشاعر نزار فرنسيس: “ما عاد تنفع كلمِة ال “يا ريت”../ وْقِعنا بِغَفْلِة وْما حْسَبْنا حْساب../ صار الخطر واقف ع باب البيت../ كرمال الله.. لا تفتَحولو الباب../ وداعاً جان صليبا”.

 

بصراحة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout