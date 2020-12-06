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بالصورة: مصمم أزياء لبناني عالمي يغادر لبنان نهائياً!

6
DECEMBER
2020
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إنتقل مصمّم الأزياء اللبناني العالمي عبد محفوظ، وبعد تضرّر داره للأزياء في بيروت بعد إنفجار المرفأ، الى دبي ويستعد لإفتتاح بوتيك مخصّص لفساتين الأعراس. عبد يأسف لكون بيروت أصبحت مقبرة الأحلام، لذا وجد نفسه مضطراً للسفر الى دبي لتأمين إستمرايته، وهو يردّد أنه منذ إنتقاله اليها قبل أكثر من شهر، لم يتناول حبّة دواء للضغط.

وكان المصصم العالمي قد قرر نقل دار الأزياء الخاصة به من العاصمة بيروت إلى دبي بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية التي يشهدها لبنان.

وكتب عبد محفوظ في منشورعلى صفحته في “فيسبوك” قال فيه: “عندما يصبح الوطن مقبرة للأحلام وتصبح أعمارنا رهينة للعابثين بأقدارنا، سوف يتم نقل دار أزياء عبد محفوظ إلى دبي على أن يبقى جزء صغير في بيروت وذلك بسبب الظروف التي يمر بها لبنان على يقين العودة مجددا بولادة وطن جديد”.

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