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وزير الثقافة البريطاني يتحرك.. والسبب: مسلسل "The Crown" على Netflix

30
NOVEMBER
2020
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مايل أون صنداي - 

طالب وزير الثقافة البريطاني أوليفر داودن شبكة “نتفليكس” بالتوضيح صراحة بأن مسلسلها الناجح “ذا كراون” الذي تدور أحداثه حول العائلة الملكية، لا يمت إلى الواقع بصلة تفادياً للالتباس لدى الجمهور.

وذكرت صحيفة “ميل أون صنداي” أن الوزير سيطلب رسمياً من الشبكة الأميركية العملاقة إضافة تحذير في بداية كل حلقة يشرح للمشاهدين أن قصة العمل هي من نسج الخيال.

وقال أوليفر داودن للصحيفة: “إنه عمل خيالي رائع، لكن على غرار إنتاجات تلفزيونية أخرى، يجب أن تظهر نتفليكس وضوحاً شديداً منذ البداية” عبر التأكيد أن العمل غير واقعي”.

وأضاف: “أخشى أن ينظر جيل من المشاهدين الذين لم يعايشوا هذه الأحداث، إلى الخيال على أنه حقيقة”.

ويروي الجزء الرابع من المسلسل الذي انطلق عرضه قبل أسبوعين، قصة لقاء الأمير تشارلز وديانا وزواجهما، ويظهر وريث العرش البريطاني بصورة الزوج البارد والخائن، وهو ما شكك في دقته كثيرون.

وتنسجم مطالبة الوزير مع تصريحات أدلى بها مؤخراً تشارلز سبنسر شقيق الأميرة ديانا للمطالبة بوضع تحذير في بداية كل حلقة.

ورفضت نتفليكس التعليق على الموضوع بعد محاولة صحيفة “مايل أون صنداي” استطلاع موقفها.

وحقق “ذا كراون” نجاحاً لدى النقاد والجمهور على السواء، وقد فاز بثلاث جوائز “غولدن غلوب” وثماني جوائز “إيمي” وشاهده أكثر من 70 مليون أسرة.

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