نيكول سابا تثير الجدل بصورة وتعليق عن لقاح كورونا!

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لها - عبرت الفنانة نيكول سابا عن قلقها ومخاوفها من لقاح فيروس كورونا المستجد الذي ينتظره الجميع جول العالم للتخلص من هذا الوباء المميت مع بداية العام الجديد.

ونشرت النجمة اللبنانية صورة لأسد ضخم مكبل ونائم داخل غرفة الاشعة خلال التجارب التي تقام عليه للوصول الى اللقاح المناسب، وعلقت عليها "برأيي عم بحطّوك قدام خيارين اضرب من بعض: يا بتاخد اللقاح وبتموت (اذا متل ما يقال المخطّط بدو يخفّف عدد البشرية). يا بكون مخطّط حتى تخاف من اللقاح وما تاخده وتموت من كورونا وتداعياته".

وأكمل تعليقها الذي أحدث ضجة بين متابعيها وتركت سؤالاً لهم قائلة “"انتو شو بتختاروا؟"، ليفاعل معها الجمهور بشكل كثيف وانقسم التعليقات بين من وافقها الرأي حول تقليص عدد الناس ومن سخر من افكارها وخوفها من اللقاح.

بدوره علق زوجها، الفنان يوسف الخال، على منشورها قائلا: "سألوهم: تلقحتوتو أو بتموتوتو؟ جاوبوهم: تموتوتو.. أَمَروهم: -فإذاً رح لقحتوتو حتى تموتوتو".