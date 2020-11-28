ما علاقة الفنان اللبناني الشهير بوفاة مارادونا؟

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إنتقد الفنان ملحم زين الدولة اللبنانية والسياسيين وذلك بعد وفاة اللاعب الإرجنتيني دييغوا أرماندوا مارادونا وإعلان الأرجنتين الحداد الرسمي 3 أيام.

وأشار ملحم في تغريدة له عبر "تويتر" أنه في لبنان توفّي وديع الصافي وصباح ولم ينعى أهل السياسة أي منهم مؤكّداً أن هناك وديع واحد وصباح واحدة مدى الدهر والأيام.

وكتب ملحم: " الأرجنتين أعلنت الحداد الرسمي ٣ أيام على وفاة دييغو مارادونا..عنّا هون مات وديع الصافي وماتت صباح ما فيه سياسي بالدولة نعاهم من كتر ما متّاخدين بحالهم مفكرين حالهم أهم من وديع وصباح ..كل يوم بيجي وزير أو رئيس وزراء وبيروح عشرة بس فيه وديع واحد وفي صباح وحدة مدى الدهر والأيام".

الأرجنتين أعلنت الحداد الرسمي ٣ أيام على وفاة #دييغو_مارادونا ..عنّا هون مات #وديع_الصافي وماتت #صباح ما فيه سياسي بالدولة نعاهم من كتر ما متّاخدين بحالهم مفكرين حالهم أهم من وديع وصباح ..كل يوم بيجي وزير أو رئيس وزراء وبيروح عشرة بس فيه وديع واحد وفي صباح وحدة مدى الدهر والأيام