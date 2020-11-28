حصرياً.. مكالمة هاتفية مع جورج كلوني حول الفيلم الجديد والعائلة... ولبنان!

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سيدتي - بيروت - طارق حجازي -

استعددنا جيداً للمقابلة مع جورج كلوني في الموعد الذي عيّنته إدارة أعماله. المقابلة ستكون عبر الهاتف ولكن لن تكون الأمور سهلة كما نرجو، لأننا ندرك أنها لا يجب أن تخرج عن الإطار المحدّد وهو الحديث عن فيلمه الجديد The Midnight Sky ودور كلوني المنتظر فيه. رنّ الهاتف أخيراً وبدأت المكالمة بعفوية وإيجابية وكأننا نتحدث مع صديق نعرفه، مما مهّد الطريق لطرح أسئلة خارج السياق، فنقترب من العائلة والجانب الخاص ونتعرّف إلى شخصية جورج كلوني، الممثل والنجم من خلال الفيلم الجديد والأب والزوج الذي اعترف لـ«سيدتي» بأجمل ما حدث معه في حياته. وإلى تفاصيل المكالمة التي ننشرها كما جرت بتلقائية تامة."

جورج كلوني: طارق كيف حالك؟

- مرحباً جورج! بأفضل حال. لقد تلقّيتُ للتوّ مكالمة من «دكتور دوغ روس» (شخصية لعبها كلوني في مسلسل إي آر ER).

جورج كلوني: (يضحك) أين أنت؟

- أنا في بيروت.

جورج كلوني: يا إلهي. هل أنت بخير؟ والد زوجتي وأخوها هناك حالياً.

- ما زلنا صامدين. لا شيء لم نعتَده. لا بد أنك اعتدت الأمر الآن.

جورج كلوني: (متنهّداً) أصبحت بيروت كئيبة للغاية بعد ذلك الانفجار.

- نعم، إضافة إلى الوباء وأسوأ كارثة مالية تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1943.

جورج كلوني: إنه أمر محزن للغاية.

- للحديث عن أمر أكثر بهجة، أهنّئك على فيلم The Midnight Sky، النتيجة رائعة. لم أرَ شيئاً كهذا منذ وقت طويل.

جورج كلوني: شكراً لك! أقدّر كلامك. فخور جداً بالفيلم الذي أصنّفه كنوع معقّد للغاية وليس مجرّد خيال علمي. أعتقد أن النص الناجح ساهم في ذلك بشكل كبير. ولكن، المثير حقاً كان العمل عليه. لقد كان الأمر برمّته عملية رائعة لكن معقّدة.

- طبعاً ومع جائحة فيروس كورونا. كيف أثّر ذلك في الإنتاج؟

جورج كلوني: الأمر المثير للاهتمام هو أننا انتهينا من العمل في منتصف فبراير/شباط الماضي، لذلك لم يتم عزل أحد حينها. كان الكلام عن الوباء قد انتشر ولم يكن أحد يأخذه على محمل الجدّ في ذلك الوقت. بطريقة ما، كنّا محظوظين لأننا انتهينا من التصوير ولم يكن علينا القلق بشأن البروتوكولات.

أصبحت رجلاً عجوزاً!

- متى استوعبت أن كل شيء على وشك أن يتغيّر؟

جورج كلوني: كنتُ في غرفة المونتاج مع صديقي غرانت، وهو صديقي منذ أكثر من 40 عاماً. شاهدنا على التلفزيون تنبيهاً للجميع بضرورة العودة إلى المنزل لأنه أمر خطير للغاية، بخاصة بالنسبة إلى كبار السن، خطر لي حينها أن هذا أمر مروّع. وبعد ذلك، أشاروا إلى خطورته على كل من يزيد عمره عن 55 عاماً، وحينها استوعبت، هل أنا من «الأكبر سنّاً»؟ فوجئتُ أكثر بحقيقة أنني أصبحتُ رجلاً عجوزاً. ولكن بعد ذلك، أنجزنا كل شيء من المنزل على أجهزة الكمبيوتر.

- من الواضح أن تجربة المشاهدة ستكون مختلفة جداً.

جورج كلوني: بالتأكيد! لكن Netflix كانت سبّاقة. لقد عرضوا إطلاقه على الشاشة الكبيرة أوّلاً لأننا صوّرنا بتنسيق 65 مم. لذلك سنعرضه لمدة ثلاثة أسابيع في صالات السينما ثم نطلقه على Netflix. إنها استراتيجية يتّبعونها مع فيلمين أو ثلاثة أفلام في السنة. ولكن الآن، لا أعرف.

- ربما يكون العرض الأول في السيارات؟

جورج كلوني: (يضحك) نعم، قد نقدّم عرضاً أوّلياً بطريقة ما. وإذا كانت هناك دول في وضع مريح يسمح بعرضه في الصالات في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، فسنقدّمه في دور العرض. لن نودّ بالتأكيد عرضه إذا كان ذلك سيشكّل خطراً على حياة الناس. ولكن، لا يبدو أن عدداً كبيراً من البلدان في حال جيدة، لذلك علينا الانتظار لنرى ما سيحدث.

- كيف تقدّر نسبة النجاح على منصة مثل Netflix؟

جورج كلوني: الأمر المضحك أنني لا أعرف. لقد قدّمتُ مسلسل Catch-22 عام 2019، وكان أشبه باستفتاء وتمّت الإشادة به بشكل جيد. الأمر المثير للاهتمام حالياً هو عدم ملامسة التجربة المشتركة عن كثب وهو الجانب الذي أحبّه في الأفلام، إذ إنّ دور العرض هي المكان الذي تذهب إليه وتجلس مع الجميع، خصوصاً إذا كان فيلماً كوميدياً أو فيلم رعب، ويمكنك أن ترى وتسمع ردّ فعلهم. من ناحية أخرى، على منصة البث، يشاهد عملك كثيرون، وتتلقّى عدداً كبيراً من المكالمات من الأصدقاء. كما أن الناس تملك الآن أجهزة بشاشات كبيرة بدلاً من جهاز 17 بوصة القديم. لكنني أفتقد تجربة المشاهدة في السينما.

- ما هو مدى مشاركتك في عملية اختيار طاقم الممثلين؟

جورج كلوني: تابعتُ كل جزء من العملية!

- هل تعرف بشكل فطري مَن تريد من الممثلين إلى جانبك في هذا الفيلم؟

جورج كلوني: كنتُ أعرف أنني أرغب في مشاركة الممثل David Oyelowo والممثلة Felicity Jones. في حين كانت الطفلة Caoilinn Springall هي المفاجأة الكبرى.

جورج كلوني: ستندهش من معرفة أنها لم تمثّل من قبل. تبلغ من العمر 7 سنوات وقد جعلتنا جميعاً نشعر بأننا غير متمكّنين مقارنة بها، هي قادرة على التظاهر بوجه حزين مثالي. 75% من مشاهد الفيلم التي صُوّرت معها كانت في جلسة واحدة. أحسسنا بأننا صغار في التمثيل أمامها!

- أين وجدتها؟

جورج كلوني: قابلنا 500 طفل وقاموا جميعاً بعمل جيد جداً، لكننا كنّا بحاجة إلى فتاة صغيرة، كانت Caoilinn صغيرة بما يكفي بحيث شعرتُ أنها عاجزة. الفيلم صامت بالنسبة إليها، لذلك كان علينا أن نصدّقها من عينيها، ولديها عيون رائعة. تأخذ وقتها، وتتفاعل بالطريقة التي يتفاعل بها أفضل الممثلين الذين أعرفهم، وهي موهبة بالفطرة. الممثلة التي اكتشفتُها أيضاً كانت Tiffany Boone. رأينا مئات الأشخاص، لكن وجب عليها أن تقنعنا أنها عالِمة، واحتجنا إلى شخص صغير بما يكفي يوحي بأن هذه هي رحلته الأولى إلى الفضاء، وأن يكون الفرح ظاهراً عليه وقد امتلكت هي كل ذلك.

- ما هو أصعب مشهد تم تصويره؟

جورج كلوني: الجزء الذي كان من الصعب تصويره جسدياً هو لقطة في الثلج مع Caoilinn عند هجوم الذئاب. كان الأمر صعباً حقاً لأننا كنا بحاجة إلى انتظار اشتداد الرياح حتى تداهمنا عاصفة ثلجية حقيقية. لم يكن باستطاعتنا البقاء في الخارج من دون تغطية كاملة لوجوهنا لأكثر من 30 ثانية، وإلا فإنّ جفوننا ستتجمّد. كنّا جميعاً متلاصقين ببعضنا البعض لأنه عندما تهبّ العاصفة الثلجية، قد تفرّقنا عن بعضنا البعض بسهولة. كان هذا أصعب جزء في التصوير.

- حول هذا المشهد بالذات، يجب أن أقول، لم أشعر بقلبي يهوي هكذا منذ فيلم The Sixth Sense.

جورج كلوني: أوه، أمر عظيم! إذاً لم تتوقّعه؟

- نهائياً. كان الأمر رائعاً وغير عادي.

جورج كلوني: شكراً لك! أنا فعلاً أقدّر ذلك. عندما قرأتُ النص، لم يكن ما صدمني أنه فيلم فضائي، أو فيلم قطبي، ما جذبني هو العلاقات بين هؤلاء الناس. هناك بطولة في فكرة مواجهة موت محقّق، بلا ذعر، بل بهدوء وجمال، كما أحببتُ جميع الشخصيات وشعرتُ بأنني أمتلك الكادر المثالي للنجاح.

- هل شاهدت زوجتك أمل كلوني الفيلم؟

جورج: نعم! لأنني كنتُ أعمل عليه كل يوم في المنزل، فقد رأت كل مشهد أكثر من مئة مرة، لكنها لم تره كاملاً. سنذهب لرؤيته معاً. يجب أن ألقي نظرة عليه دائماً على الشاشة الكبيرة مرة واحدة على الأقل، لذلك سنستأجر سينما بشاشة عملاقة لستة أفراد. أريد أن أسمعه هناك وأراه على الشاشة الكبيرة للتأكد، إذا تم عرضه، أن المؤثّرات المرئيّة كلها ستبدو ممتازة. لذلك سنقيم عرضاً واحداً كبيراً وسيحضره ستة منّا فقط!

- سينما عملاقة، مساحة كبيرة للتباعد الاجتماعي، هل يمكنني المجيء؟

جورج: (يضحك) حسنًا، سأرسل دعوة إلى والد زوجتي وأخيها في بيروت، وأضمن حصولك على نسخة لتجربتها على الشاشة الكبيرة أيضاً.

- هل تعرف المخرجة اللبنانية نادين لبكي؟

جورج كلوني: نعم بالطبع.

- تم ترشيح فيلمها «كفرناحوم» لأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019. هل شاهدت الفيلم؟

جورج كلوني: نعم فعلت. في الواقع كان من الصعب جداً مشاهدته وأعتقد أنه تحفة فنّية.

- من المرجّح أن يكبر ولداك وهما يتعلّمان الإيطالية والإنجليزية. هل ترغب في أن يتعلّما اللغة العربية في وقت ما؟

جورج كلوني: بالطبع! تتحدث زوجتي اللغة العربية وهما بالفعل يردّدان كلمة حبيبي كثيراً. كما أن جدتهما (والدة أمل) التي تعيش في لندن تتحدث معهما باللغة العربية، لذلك هناك الكثير من العبارات الصغيرة التي يقولانها لبعضهما البعض بالفعل. سمعتُ ابني يقول مرة «إن شاء الله» (يضحك).

- هل هناك أي قيم من ثقافة زوجتك الشرقية تودّ أن يكتسبها طفلاك؟

جورج كلوني: بالتأكيد! هناك ثقافة دافئة ولطيفة ونادرة رأيتُها في عائلتي وأصدقائي اللبنانيين. على الرغم من كل الصعوبات سواء الحروب الأهلية، أو الصدمات التي مررتم بها جميعاً في لبنان على مدار الأعوام الثلاثين أو الأربعين الماضية، يبقى هناك تفاؤل لا يُصدّق واستمرارية ودافع. كانت مشاهدة كل تلك الاحتجاجات في لبنان العام الماضي مثيرة للغاية بالنسبة لي، إنه لأمر رائع أن ترى الناس يقفون ويقولون كفى. إذا تمتّع ولدايْ بعُشر هذه المتانة والصلابة، فقد يكونان من أقوى الأطفال.

- هل ستزور هذا الجزء من العالم قريباً؟

جورج كلوني: أودّ ذلك! أريد أن أذهب لرؤية والد زوجتي هناك. ولدى أخيها مكان جميل للإقامة، نعم، نحبّ ذلك، نتشوّق لنكون هناك.

- ماذا تعرف عن الموسيقى والمطبخ العربيين؟

جورج كلوني: أعرف بعض الموسيقى العربية، لكن الطعام... الطعام رائع. نتناول الطعام اللبناني مرة في الأسبوع وآكله بانتظام. هناك قطعة تورتيلا اللحم العملاقة... (ويشرد في محاولة لتذكّر اسمها).

- اللحم بعجين؟

جورج كلوني: أجل! نعم. يمكنني أكلها طوال حياتي ولا شيء آخر.

- أحببت تسميتك لها بتورتيلا اللحم العملاقة.

جورج كلوني: نعم، إنها تورتيلا لحم ضخمة وهي رائعة المذاق! والدة أمل تعدُّ التبولة اللذيذة أيضاً ونأكل منها الكثير.

- لا أريد أن أكون فلسفياً للغاية، ولكن لإنهاء هذه المقابلة، أودّ معرفة أكثر اللحظات التي شكّلت محور حياتك؟

جورج كلوني: سأقول إن أكثر اللحظات الحاسمة في حياتي كانت مقابلة زوجتي، التي أنجبت أطفالي. هذا بلا شكّ أكثر ما جلب لي السعادة. الحظ في أن نكون في المكان ذاته في الوقت المناسب، بالنسبة إلينا نحن الاثنين، وكمّية السعادة التي نشعر بها منذ أن التقينا... هذه اللحظات هي بلا شك الأكثر تأثيراً في حياتي.

يلعب جورج كلوني في فيلم The Midnight Sky دور عالِمٍ وحيد منعزل يعيش في القطب الشمالي يُدعى «أوغستين لوفتهاوس»، يحاول التواصل مع مركبة فضائية تقودها «سولي»، لكي يحذّرها من العودة إلى الأرض بسبب كارثة عالمية غامضة. الفيلم مأخوذ عن رواية Good Morning Midnight للكاتبة ليلي بروكس دالتون. يُذكر أن جورج كلوني قام بإخراج الفيلم إلى جانب التمثيل. وسيبدأ عرضه في 23 ديسمبر/كانون الأول 2020 على منصة نتفليكس.