وسام الامير يتّهم راغب علامة: "خائن وعينه بيضاء".. فكيف ردّ عليه؟

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أشعل الملحن وسام الأمير موقع التواصل الإجتماعي تويتر بتغريدةٍ إعتبرها البعض هجوماً مباشراً على السوبر ستار راغب علامة، فغرّد قائلاً:

"راغب علامة شخص خائن وعينه بيضاء. وانا اتحمل مسؤلية كلامي والايام كفيلة على ما اقوله".

لكن التغريدة الّتي أثارت جدلاً كانت ضمن الخطة الترويجيّة الّتي اعتمدها وسام الامير لتعاونه الجديد مع راغب علامة، فردّ الأخير بالقول:

"رح يفهموك غلط يا وسام. اللعب عالكلام بالأغنية الجديدة من الحانك وكلمات وتوزيع ايلي سابا. رح نسمي الاغنية أنا بخونِك، مع انه الموضوع مش هيك. انطرونا وبتعرفوا عن شو عم نحكي".