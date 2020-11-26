بديع أبو شقرا ينقذ ماريتا الحلاني من مشكلة خطيرة

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بصراحة



عندما يقع أي من مشاهير العالم العربي في مأزق، الـ “فكسر”fixer طوني تابت هو الحل، لكن طوني مصمم على الإستقالة في آخر الشهر من عمله ليتقرب من ابنه، بهذه الاجواء ينطلق عرض مسلسل “فكسر” حصريًا على منصة شاهد الشهر المقبل وهو من بطولة بديع أبو شقرا، ديامان ابو عبود، سارة أبي كنعان، وسام صليبا، جنيد زين الدين.



“فكسر” مؤلف من عشر حلقات وفي كل حلقة يحل وجهًا معروفًا كضيف شرف، حيث تدور أحداث المسلسل حول بديع ابو شقرا الذي يجسد شخصية تعمل على حل مشاكل اصدقائه المشاهير الذين يلجأون إليه بحكم الصداقة التي تجمعهم معه لحل مشاكلهم.



وعلمنا ان الفنانة ماريتا الحلاني ستطل كضيفة شرف في واحدة من الحلقات، حيث تجسد شخصية فنانة أي شخصيتها الحقيقية، تلجأ الى بديع أبو شقرا ليحل لها مشكلتها.