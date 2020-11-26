بالصور - الجمال اللبناني يسطع في أميركا اللاتينية.. ملكتا جمال بوليفيا وتشيلي من أصول لبنانية!

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فازت كلّ من لينكا نمر من أصول لبنانية، بلقب ملكة جمال بوليفيا لعام 2020، والشابة اللبنانية الأصل دانييلا نيكولاس بلقب ملكة جمال تشيلي 2020.

وتُوّجت دانييلا نيكولاس البالغة من العمر 28 عاماً، بلقب ملكة جمال تشيلي 2020، بحفل نُظّم في العاصمة سانتياغو هذا الأسبوع.

وقبل أسبوع، سبقتها الشابة اللبنانية الأصل لينكا نمر (23 عاماً) إلى تاج الجمال، بعد أن فازت بلقب ملكة جمال بوليفيا لعام 2020 في حفل أقيم في العاصمة لاباز. وكانت لينكا نمر قد حصدت سابقاً لقب ملكة جمال العاصمة، وهي طالبة تدرس العلاقات الدولية في جامعة محلية.

وتفوقت نمر (23 عاماً) على 20 مرشحة في المسابقة، ويبلغ طولها 176 سنتيمتراً، وملمّة باللغات الفرنسية والإنكليزية والإسبانية، وقليل من العربية واللبنانية.

أمّا نيكولاس، فهي ممثلة وفنانة ماكياج محترفة وطالبة صحافة ولغة إشارة، كما أنّها تكمل شهادة ديبلوم في الأعمال والبيع بالتجزئة، وهي من محبي الرياضة، فمنذ كانت طفلة مارست ركوب الخيل والتزلج على الجليد والماء وركوب الأمواج شراعياً والغوص، بالإضافة إلى كونها ممثلة، حيث شاركت في 4 مسلسلات، وتمارس دانييلا الرقص والغناء والعزف على البيانو.

يُذكر أنّ الجمهور والمشجعين غابوا عن الحفل، بسبب القيود التي فُرضت جراء فيروس كورونا، وتمّ نقل الحفل مباشرة على المحطات المحليّة وتابعه الملايين من منازلهم.