living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"فقدت طفلي الثاني".. ميغان ماركل تكشف تفاصيل تجربة مؤلمة

25
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، أنها فقدت طفلها الثاني إثر إجهاض تلقائي في يوليو الماضي، متحدثة في مقالة نشرتها الأربعاء صحيفة "نيويورك تايمز" عن "الألم الذي عانته مع زوجها" بسبب هذا الحادث.

وكتبت دوقة ساسكس: "علمت في اللحظة التي كنت أضم طفلي الأول بين ذراعي، أنني سأفقد طفلي الثاني".

وكانت ميغان التي تزوجت الأمير البريطاني في 2018، قد أنجبت العام الماضي آرتشي، الطفل الأول للزوجين، وكتبت في مقالها أنها كانت تغير حفاضات ابنها عندما شعرت بشد عضلي حاد وسقطت أرضا.

ووصفت ماركل شعورها بأنه "حزن لا يطاق" لفقدان طفلها الثاني، مشيرة إلى أن الكلام في حادثة كهذه يبقى "من المحرمات ويحاوطه شعور (غير مبرر) بالعار، ما يؤدي إلى حالة حداد فردي دائم".

ويأتي نشر هذه المقالة الشخصية للغاية في ظل معركة شرسة تخوضها رفقة زوجها، ضد بعض وسائل الإعلام على خلفية حقهما في الخصوصية.

وهي تتهم مجموعة "أسوشييتد نيوزبيبرز" الناشرة لصحيفة "ديلي ميل"، بأنها انتهكت خصوصيتها وحقوقها في حماية البيانات وحقوق النشر، من خلال نشر مقتطفات من المراسلات مع والدها توماس الذي قطعت صلاتها به، قبل زواجها من الأمير هاري.

وأثار هاري وميغان صدمة كبيرة في العائلة الملكية البريطانية، إثر إعلانهما الانسحاب من التزامات الحياة الملكية.

وقد أنهى الزوجان التزاماتهما داخل الأسرة الملكية في مارس إثر تقارير أفادت عن عدم رضى ميغان ماركل عن وضعها داخل العائلة، واستيائها الكبير من تدخل وسائل الإعلام في حياتها.

ووقع الزوجان اللذان يعيشان مع ابنهما الصغير في كاليفورنيا، عقدا حصريا مع منصة "نتفلكس" العملاقة للبث، مقابل مبلغ لم يكشف عنه في وقت سابق هذا العام.

كذلك أنشأ الزوجان منظمة غير ربحية لتعزيز التعليم والصحة العقلية والرفاهية.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout