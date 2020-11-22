محمد رمضان وسط ضجة صورته مع مطرب إسرائيلي: محاولة لإيقاف نجاحي وشعبيتي

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دافع الفنان المصري محمد رمضان عن صورته مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، معتبرا أن الانتقادات التي يواجهها بسبب الصورة هي محاولة لإيقاف نجاحه وشعبيته.

وقال رمضان، عبر حسابيه على فيسبوك وتويتر، إنه لا يسأل عن بلد من يتصور معه إلا إذا قال الشخص ذلك دون سؤال. ونشر رمضان مقطع فيديو قائلا إنه مع شاب فلسطيني في الوقت والمكان الذي تم التقاط فيه الصورة مع المطرب الإسرائيلي.

وأضاف رمضان: "تجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد أن القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة ال١٠٠٠ لإيقاف نجاحي وشعبيتي". كما قال رمضان في تدوينة أخرى إنه لا يوجد مجال ليسأل كل شخص يتصور معه عن "هويته ولونه وجنسيته ودينه".