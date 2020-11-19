ملكة جمال بوليفيا.. لبنانية الأصل!

A + A -

فازت لينكا نمر (Lenka Nemer) ذات الأصول اللبنانية بمسابقة ملكة جمال بوليفيا لعام 2020، متفوّقة على 20 مرشّحة نافستها على اللقب والعرش والتاج المثير للدهشة.

وفي حفل أقيم في العاصمة لاباز، غاب الجمهور والمشجعون بسبب فيروس «كورونا»، وتمّ نقله مباشرة على المحطات المحليّة وتابعه الملايين من منازلهم.

لينكا نمر، البالغة 23 سنة، كانت قد فازت سابقاً بمسابقة ملكة جمال العاصمة، وهي طالبة تدرس العلاقات الدولية في جامعة محلية. طولها 176 سنتيمتراً، وأفراد عائلتها معتادون على المشاركة بمسابقات الجمال، حسبما ورد في موقع صحيفة Los Tiempos البوليفية، التي ذكرت أنّ شقيقتها كانت من المشاركات بالمسابقة نفسها، لكنها خرجت في التصفيات الأولى، كما أنّ والدتها Lenka Drpic فازت قبل الزواج بمسابقة ملكة جمال الرياضة في مدينة «سانتا كروس دي لا سييرا» في وسط البلاد.

لينكا، ملمّة باللغات الفرنسية والإنكليزية والإسبانية، وقليل من الكلمات والتعابير العربية واللبنانية. هي هاوية للعزف على الكمان، وفي المسابقة أجابت عن سؤال وجّهته إليها لجنة الحكام، بقولها: «لا يوجد سلاح لمقاومة الآفات أقوى من التربية والتعليم، وأي إساءة لأي إنسان تسبب صدمة شديدة، وبالتعليم المتكافئ نتمكّن من مكافحة العنف، خصوصاً الاستقواء على النساء»، وفق تعبير الملكة التي ستمثل بوليفيا في مسابقة ملكة جمال الكون التي تمّ تأجيلها إلى العام المقبل، بسبب «كورونا» أيضاً.