بالفيديو - مايا دياب تتعرض لموقف صادم يوم ميلادها

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إحتفلت الفنانة مايا دياب بيوم ميلادها مع أصدقائها بطريقة طفولية مميّزة، إلا أنها تعرضت لموقف طريف شكل صدمة حقيقية لها، تفاعلت معها بطرافة.

وشاركت النجمة اللبنانية عبر صفحتها الخاصة على انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تطلق مجموعة من البالونات الذهبية في الهواء، وعلقت على الأمر بأنها ستطلق أمنياتها في الهواء مع البالونات على أمل أن تتحق في هذا العام، لكن ما هي إلا ثوانِ حتى علقت البالونات الطائرة في شريط للكهرباء، ما شكل صدمة للجميع.

وبدت مايا في حالة صدمة وعلقت على الأمر بطرافة: "هذا ليس بسببي بل إنها الـ2020"، وعلقت على المقطع "قالوا لي تمني أمنية ليوم ميلادي وفعلت".

من جهة ثانية، تلقّت النجمة اللبنانية مجموعة كبيرة من المعايدات ورسائل التهنئة المليئة الحب من المعجبين والنجوم بمناسبة عيدها.