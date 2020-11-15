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مقتل فنان بإطلاق نار على طريق سريع

15
NOVEMBER
2020
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لها - كشف مؤخراً مقتل فنان الراب الأميركي ملفين نوبل المعروف باسم مو 3 في حادثة إطلاق نار وقعت في دالاس في تكساس في الولايات المتحدة الأميركية.
 
ونقل موقع Variety عن متحدث باسم إدارة الشرطة في دالاس قوله: "في نحو الساعة 11 و55 دقيقة صباحاً كان رجل بالغ يسافر في اتجاه الشمال عندما اقترب منه أحد المشتبه بهم وهو يقود ما يُعتقد أنه سيارة داكنة اللون. المشتبه به الذي وصف بأنه رجل أسود بالغ، أخرج من سيارته سلاحاً نارياً وبدأ يقترب من سيارة الضحية".
 
وأضاف: "خرج الضحية من سيارته وبدأ يركض جنوباً على الطريق السريع وطارده المشتبه به وأطلق عدة رصاصات في اتجاهه".
 
وتابع أنه تم نقل الضحية إلى أحد مستشفيات المنطقة حيث توفي متأثرا بجراحه". وأشار بيان الشرطة أيضاً إلى أن أحد المارة أصيب برصاصة أيضاً وأنه يتلقى العلاج في المستشفى.
 
وأحدثت هذه الواقعة حالة من الصدمة في أوساط محبي النجم الذين عبروا عن حزنهم على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بتحقيق العدالة.
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