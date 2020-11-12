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مروان خوري يرد عل اليسا..

12
NOVEMBER
2020
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ردّ الفنان الشامل مروان خوري حصريًا عبر موقع “بصراحة” على الفنانة اليسا التي تحدثت أن لا خلاف بينها وبينه وأن العثرة الوحيدة التي كانت بينهما هي خلاف خوري مع شركة روتانا على حقوق الاغنيات ولكن بما أنها أصبحت مستقلة وستنتج لنفسها فهي منفتحة جداً على التعاون معه بالأغنيات المقبلة.

أكد “خوري” عبر موقعنا أنه سبق لـ اليسا أن أرسلت اليه عن طريق أصدقاء مشتركين بأنهما سيعملان سوياً خاصة أن الجمهور يريد هذا التعاون بقوة وهما سيلبيان طلب المحبين من خلال هذا التعاون المرتقب قريبًا.


وأوضح “خوري” أن المشكلة ليست فقط في روتانا فالشركة لم تقدم على شيء شخصي تجاهه بل كانت تريد تنازلات معينة وهو لم يكن موافقًا عليها كحقوق بهذه الطريقة فقررا الانفصال بطريقة وديّة كي لا يتطور الخلاف بينهما خاصة أنه كان مصرًا على حقوق معينة بالتنازلات كي يحفظ حقه.

بصراحة
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