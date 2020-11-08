هل أحرجت ليلى عبد اللطيف ميشال حايك في هذا التوقع؟

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حلّ مؤخرا ميشال حايك ضيفًا على برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه الاعلامي نيشان على قناة “الجديد” وأطلق سلسلة من التوقعات الجديدة للمرة الثالثة في العام 2020، من بينها إن نيشان يفكر بالإنتحار وهذه الفكرة تراوده لكن والدته منعته أو ستمنعه من هذا التصرف، كما سأله عما إذا كان يملك مسدسا.



وبعد أسبوع أطلت ليلى عبد اللطيف في البرنامج نفسه وأطلقت سلسلة من التوقعات وقبل أن تنهي مداخلتها التي كانت عبر Zoom، توجهت بكلامها إلى نيشان وقالت: “أتخيلك بعد سنوات بشعر أبيض وخلف مكتبك تقرأ الكتب”، فضحك من قلبه وكذلك ابتسمت ليلى.

فهل توقعها عن نيشان أحرجت ميشال حايك؟ حيث أكدت بطريقة غير مباشرة أن مقدم البرنامج سيعيش لسنوات طويلة وإن فكرة الإنتحار ليست واردة عنده بتاتًا.