للمرة الاولى... فنان لبناني شهير جداً يتحدّث عن تجربة عائلته مع كورونا!

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بعدما كان قد كشف الفنان الشاب وليد الحلاني إصابة عائلته سابقاً بفيروس كورونا، تحدّث والده الفنان عاصي الحلاني للمرة الاولى عن تجربة عائلته مع كورونا، وذلك على هامش حفله في دار الاوبرا بمصر.

في التفاصيل، أكّد عاصي الحلاني لبرنامج MBCTRENDING "بالفعل لقد أصبنا بفيروس كورونا، ولكن الحمدلله كانت العوارض خفيفة".

وأضاف "حجرنا كعائلة نفسنا في المنزل لمّدة 15 يوماً، وعندما خضعنا للـ PCR مجدداً تبيّن أننا تعافينا من المرض وجاءت النتيجة سلبية".

وكشف عاصي الحلاني أنه كان من المقرر أن يصدر ألبومه الغنائي الجديد مع بداية الصيف الفائت، ولكن المشروع قد تأجّل الى نهاية سنة 2020 بسبب الظروف الراهنة".