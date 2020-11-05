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بالصور: والد هذه الممثلة اللبنانية يروي المعاناة!

5
NOVEMBER
2020
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تفاعل عدد كبير من المتابعين مع والد الممثلة اللبنانية زينة مكي الصحفي أحمد مكي، وذلك بعد كشفه عن تفاصيل معاناة إبنته زينة لمدة 12 عاماً من إنحناء في عمودها الفقري.


وتداول المتابعون صورة قديمة له مع إبنته كان نشرها مؤخراً عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقها برسالة مطولة قال فيها:”في الثانية عشرة من عمرها أخذت قرار إجراء عملية تقويم الانحناء في عمودها الفقري “سكوليوسيس” على الرغم من مخاطر العملية في تلك الفترة… كانت قد ملت حبس نفسها في قفص بلاستيكي طوال ثلاث وعشرين ساعة في اليوم”.


وأضاف:”لم أرافقها في رحلة إجراء العملية… كانت ست الحبايب هي الرفيق والملاك الحارس… ودعتني قائلة”بحبك بابا”… وأول عبارة نطقت بها بعد اتصالي مطمئنا الى نجاح العملية هي “بحبك بابا”.


وتابع:”في سنتها الجامعية الأولى أنجزت فيلما وثائقيا بسيطا عن تجربتها مع انحناء العمود الفقري عنونته ب ” ينحني ولا ينكسر”… صورته بكاميرا عادية من دون تقنيات… لكنها كانت صادقة وشفافة… أعجب وفد زائر لجامعتها “سيدة اللويزة” بالفيلم واختاره لينافس على جائزة الأفلام الوثائقية في مهرجان موناكو…تحدثت معنا والدتها وأنا عن السفر في اللحظات الأخيرة…طلبت مني الرضا وودعتني بعبارة “بحبك بابا”.


وأكمل:”في الاتصال معها بعد فوزها بالجائزة سألتني ما إن كنت سعيدا بجائزتها… وقبل أن أجيب قالت لي عبارتها الشهيرة “بحبك بابا”…
وعلى عبارة ” بحبك بابا” كنّا نختم اتصالاتنا… حتى رسائلها لي على “واتساب” كانت تذيلها بتوقيع “بحبك باب”.
وأضاف:”وعلى الرغم من أنني أحب كل عباراتها “بحبك بابا” كما يحب الوالد جميع أبنائه…غير أن أول عبارة نطقت بها وهي تغادر لإجراء العملية الجراحية لها الوقع الأقوى في نفسي…لأنها أعطتني درسا في الصبر والتحمل والعزيمة واتخاذ القرار الصعب مشفوعا بدمعة…


من قال أن الأبناء يمكن أن يكونوا قدوة حتى في الصغر…”أنا آل بحبك بابا”.

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