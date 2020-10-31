اعلان هام من الممثل يوسف حداد..

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كشف الممثل الشهر يوسف حداد، عبر صفحته على الفيسبوك، عن اصابته بفيروس كورونا قائلاً :" 2020 ريتك بالبلي

شو بدك بعد

ليش بعد ما اشبعتي

نتيجة فحص كورونا طلعت positive بابشع توقيت..

زعلت كتير وفكرت اكتر بالناس اللي شفتهن وبحبشت من وين ممكن كون لاقط وانا الحريص قدر الامكان وبمين لازم اتصل تا حذر ونبه والف يا ريت ولو وقولكم ليش انا وليش هلأ وما لقيت جواب😥

2020 رح اغلب شرّك ومع اني بعيد عن وطني وعيلتي عشقي الكبير، بس انا بدبي بلد بيهتم بالانسان وهون كمان في عندي اهل واحباب واصحاب واقفين معي وحدي من اول دقيقة ورح اغلب هالوباء لأنو قلبي مليان ومعبى محبة ودعاء من زوجة عظيمة واولاد نعمة ربانية واخوة واصحاب وناس ومحبين بيخلوني كون قوي وواثق والاهم ايماني بربي🙏

ولكل مصاب او حدا انصاب اتاري التنظير سهل وما حدا بيقدر يعرف الاحساس البشع وقت يقرا positive😣

بشكركم من قلبي ع معايداتكم والرب يحميكم😘وهلأ في صديق بعتلي هالغاتو ويا ريت فيي اعزمكم بس حجر😁😁😁😁😁😁😁وحمدالله ع كل شي