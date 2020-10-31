living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"حرب" بين نادين الراسي وهبة نور

31
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يستكمل أبطال مسلسل “نسونجي بالحلال” تصوير العمل في بيروت والذي يضم باقة من الممثلين نذكر منهم زياد برجي، نادين الراسي، هبة نور، هشام حداد، محمد خير الجراح، أنجو ريحان وغيرهم.

عن أجواء التصوير، أكد المخرج نبيل لبّس أن الأجواء بين نادين الراسي وهبة نور أكثر من رائعة وذلك في تصريح لـ “اي تي بالعربي”. وأضاف “لبّس” نافيًا بطريقة غير مباشرة الأخبار التي تم تداولها عن خلاف بين نادين وهبة في الكواليس. وأشار أن اللقطات التي جمعتهما مميزة جدًا ورائعة “ومهضمومين كتير مع بعض”. ولفت أنه لم يتوقع أن تنشأ هذه الصداقة اللافتة بين نادين وهبة أثناء التصوير فهما دائمًا مع بعضهما.

وكشف “لبّس” أن المشاهدين سيرون في الحلقات الأولى حربًا بين نادين وهبة، هذه الحرب ستشتد بينهما الى درجة تدفع بزياد برجي أن يتخذ القرار بالزواج مرة ثالثة.

يجسد زياد برجي شخصية المحامي الجذاب والذي يحاول بأسلوبه الخاص أن يقنع زوجته الأولى والثانية أي نادين الراسي وهبة نور بالزواج للمرة الثالثة. في المقابل تحاول كل من نادين وهبة الحصول على قلب زياد كي يمنعاه من الزواج مجددًا، لكن الأخير لن يقتنع ويتزوج مرة ثالثة.

أما الممثلة أنجو ريحان تلعب دور شقيقة زياد برجي وزوجة هشام حداد في المسلسل. من جهته يلعب الممثل محمد خير الجراح يلعب دور الصديق المقرب لزياد برجي وكاتم أسراره والجميع يخاف منه بسبب قربه من برجي.

نذكر أن المسلسل فكرة المخرج السّوري أسامة الحمد، تأليف زهير قنوع، توقيع المخرج اللبناني نبيل لبّس، المنتج الفنّي حمادة جمال الدّين من إنتاج شركتَي “غولدن” لاين و”أي سي ميديا”، اما تيتر المسلسل سيغنيه زياد برجي.

بصراحة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout